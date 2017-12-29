تفاصيل الهجوم المتطرف على كنيسة مارمينا جنوب العاصمة المصرية

كشف شهود عيان، تفاصيل الهجوم المتطرف الذي نفذه مجموعة من المتطرفين على كنيسة مارمينا في الشارع الغربي في مدينة حلوان، جنوب العاصمة. وقال الشهود لـ"العرب اليوم"، إنه عقب الانتهاء من القداس، دخل المصلون الكنيسة لتجميع أطفالهم وإدخالهم إلى مدارس الأحد، فحدث إطلاق نار كثيف من خارج الكنيسة ناحية الأبواب.

وأضاف شهود العيان، أن إطلاق النار أسفر عن سقوط العديد من الوفيات، مشيرين إلى أن أجهزة الأمن نجحت في تصفية 4 من العناصر الإرهابية. وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، إن رجال الشرطة نجحوا في تصفية 4 إرهابيين من منفذي حادث محاولة اختراق كنيسة مارمينا العجايبي في شارع حلوان الغربي، فيما ترددت أنباء عن استشهاد 15 قبطيا وشرطي، في تلك العملية الإرهابية.

ولم يتسن لـ"العرب اليوم"، التأكد حتى الآن من العدد الحقيقي، إلا أن وزارة الصحة أعلنت وفاة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وأوضح الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعايات والمشرف على هيئة الإسعاف المصرية، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث، مشيراً إلى أنه تم نقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات النصر للتأمين الصحى وحلوان العام.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه يوجد من بين المصابين حالتين في حالة خطرة، مشيراً إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات. وأغلقت الأجهزة الأمنية منذ قليل، جميع كنائس حلوان في جنوب القاهرة، لتمشيط محيطها وتعقيمها أمنيًا بشكل كامل، عقب مقتل إرهابي حاول دخول أحد الكنائس.

وكان متطرف لقي حتفه منذ قليل، برصاص قوات الشرطة، بعد محاولته اختراق كنيسة في شارع حلوان الغربي، وعثر بحوزته على قنابل.