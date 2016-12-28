الطائرات الحربية تقصّف مواقع للحوثيين في صنعاء وانفجارات عنيفة تهزّ المدينة

قصّفت طائرات التحالف العربي، فجر الأربعاء، مواقع عسكرية للحوثيين وحلفائهم في صنعاء، وطرد الجيش الوطني اليمني، قواتهم من مناطق في محافظة شبوة جنوبي اليمن. ونفذّت طائرات التحالف ست غارات، استهدفت ثلاث منها معسكر ضبوة، في منطقة حزيز ومعسكر ريمة حميد ومنطقة عمد في مديرية سنحان، مسقط رأس الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح شمال صنعاء، في حين استهدفت ثلاث غارات أخرى مصنعًا للبلاستيك وسط العاصمة.

هزّت انفجارات عنيفة المدينة، في وقت تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المواقع المستهدفة. وقام الحوثيون وحلفاؤهم بتخزين صواريخ وذخائر في معسكرات ومخازن تقع داخل صنعاء وفي الجبال المحيطة بها، وقصّف طيران التحالف منذ بدء عملية عاصفة الحزم في مارس/آذار 2015 كثيرًا من تلك المواقع. وتأتي الغارات الجديدة في وقت تستمر المعارك العنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من جهة أخرى، في مديرية "نِهْمْ" شرق العاصمة. وفي الأيام الماضية سيطر الجيش والمقاومة على جبال ومواقع يتحكم بعضها في الطريق بين صنعاء ومأرب.

وتواصل قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها في جبهة نهم في شرق العاصمة صنعاء، في وقت حققت فيه انتصارات كبيرة في مواجهة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، داخل مديرية بيحان في محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.

وكشفت مصادر محلية في نهم، عن أسر ما يقرب من 40 من عناصر الميليشيات خلال الساعات 48 الماضية، واستسلم عدد من المقاتلين المنتمين للحرس الجمهوري السابق، بعد معارك ضارية على بعد نحو 30 كيلومترًا شرق صنعاء. ووصفت مصادر ميدانية الوضع في نهم بأنه أشبه بـ"حالة انهيار في صفوف الميليشيات الانقلابية"، خصوصًا بعد استعادة السيطرة على مناطق واسعة في المديرية نهم، التي تعدّ الأكبر في محافظة صنعاء.

وأكد مسؤول محلي بارز، أن القوات الموجودة في نهم والمناطق المجاورة باتت قادرة على تحرير صنعاء. وأضاف عبد الله الشندقي، المتحدث باسم المقاومة الشعبية، أن تلك الوحدات العسكرية المسنودة بالمقاومة الشعبية الموجودة في جبهة نهم صنعاء مع وحدات الجيش الوطني، التي انطلقت في جبهات الجوف وصرواح وصعدة، إضافة إلى وحدات أخرى ستنطلق في أماكن جديدة، قادرة على حسم معركة صنعاء وذلك بإسناد التحالف العربي.

وأحرزت قوات الجيش اليمني في مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة انتصارات جديدة ومتسارعة، بعد تحرير مواقع استراتيجية مهمة خلال حملة عسكرية كبيرة، شنتها من ثلاثة محاور بإسناد مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش، وتوجت حتى ساعات متأخرة من الثلاثاء، بالسيطرة الكاملة على مناطق استراتيجية في جبل العلم والعكدة، ومنطقتي السليم والساق والتاج، والتقدم في حيد بن عقيل والصفحة، وقطع خط الإمدادات للميليشيات عبر الطريق الرابط مع محافظة البيضاء.

وكانت غارات جوية لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات في مناطق وجبال عسيلان وبيحان وبلحارث، الأمر الذي مهد للقوات العسكرية المكونة من "اللواء 19 مشاة"، و"اللواء 21 مشاة"، والمقاومة في مديريات بيحان من إطلاق حملة عسكرية فجر الثلاثاء، توجت بتحرير ما تبقى من مناطق المحافظة النفطية التي تربط بين أربع محافظات، ثلاث منها تحت سيطرة الشرعية هي مأرب وحضرموت وأبين، أما الأخيرة، محافظة البيضاء وأجزاء كبيرة منها، فتقع تحت سيطرة الميليشيات منذ أكثر من عامين.

وقال أحمد صالح العقيلي، العقيد في قوات الجيش اليمني، إن قوات الجيش والمقاومة حققت انتصارات كبيرة بعد ساعات من انطلاق حملة عسكرية مسنودة من التحالف ومدفعية الجيش، وكتيبة الحزم من القوات الخاصة، لتحرير ما تبقى من مناطق مديريتي بيحان وعسيلان الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. وأكد العقيلي أن المعارك تركزت في أكثر من جبهة داخل المديريتين "بيحان وعسيلان"، وتحديدًا في منطقة التاج، التي تم تحريرها بالكامل من الميليشيات والسيطرة عليها بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها في منطقة الصفحة، وتفرض حصارًا خانقًا على ميليشيات الحوثي وصالح، وإلى مقتل العشرات جراء غارات جوية للتحالف، أو قصّف مدفعية الجيش وتقدم قوات الجيش لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة شبوة.

وكانت قوات "اللواء 19 مشاة"، التابع للجيش الوطني والمقاومة قد شنت فجر الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع الميليشيات في مناطق بيحان، ضمن خطة عسكرية وضعت بالتنسيق مع قيادة التحالف لتحرير ما تبقى من محافظة شبوة، وتحديدًا أجزاء من مديرية عسيلان ووادي بلحارث، ومديرية بيحان الأعلى، حيث تضم محافظة شبوة 16 مديرية، منها 13 مديرية تحت سيطرة قوات الشرعية، وثلاث مديريات تتقاسم أجزاء كبيرة منها مع الميليشيات.

وتركزت المواجهات مع الميليشيات في مديرتي عسيلان وبيحان العليا، وتحديدًا في محطة السليم والساق والتاج، والتقدم في حيد بن عقيل، والصفحة وجبل العلم والعكدة وجبهات بلوم، ونجحت القوات العسكرية في تحرير أغلب المواقع الاستراتيجية في مناطق بيحان، في الوقت الذي يتمركز فيه الحوثيون داخل عدد من المواقع الرابطة بين مديرتي بيحان وعسيلان، التي تربط أيضا محافظة شبوة بمحافظة البيضاء، وكانت تعتبر طرق إمداد فرعية للميليشيات عبر البيضاء التي تخضع لسيطرتهم منذ أكثر من عامين.

وخلفت المواجهات مقتل أكثر من 32 قتيلًا من عناصر الميليشيات، وجرح العشرات، وأسر أكثر من 20 آخرين، وتدمير غارات التحالف لثلاثة أطقم وعتاد عسكري وتعزيزات للميليشيات، في حين سقط 11 قتيلًا من عناصر الجيش والمقاومة وجرح 14 آخرون.

وأعلن مسؤول في الخارجية اليمنية أن الحكومة الشرعية تتعامل بإيجابية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، وجهود السلام التي يبذلها في إطار مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها. وأوضح المسؤول أن الحكومة تطالب بخارطة طريق تؤسس لسلام دائم ينهي الانقلاب أولاً، وتقوم على أساس انسحاب الميليشيات، وتسليم السلاح، وإخلاء مؤسسات الدولة، وإطلاق سراح المختطفين، ومن ثم الانتقال إلى الشق السياسي.

وأضاف أن العملية السياسية لابد أن تُستأنف من حيث انتهت عشية الانقلاب على الشرعية، وأن تُستكمل وفقًا لبنود المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.