مقتل 7 خبراء ألغام بينهم قيادي بارز في غارة للتحالف العربي في صعدة

كشفت مصادر عسكرية، أن 7 خبراء في صناعة الألغام والمتفجرات، قتلوا في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن، مؤكّدة أنّ غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مجموعة من خبراء الألغام أثناء محاولتهم زرع الغام في جبهة المليل في مديرية كتاف شمال محافظة صعدة، وأنّ من بين القتلى القيادي الميداني البارز المدعو قاسم حسين المزيجي.
ويعد القيادي "المزيجي" أحد خبراء الحوثيين في تصنيع الألغام الأرضية والمتفجرات ومسؤول ومدرب المليشيات في مديرية كتاف ، وذلك حسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، وقال أركان حرب لواء الفتح العقيد علي صالح الحميدي إن مليشيا الحوثي تحاول إعاقة تقدم الجيش اليمني من خلال زراعة الألغام، إلا أن الفريق الهندسي التابع لقوات الجيش الوطني وبالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية تغلب على هذه المحاولات اليائسة ولن تثنيه الألغام والعبوات عن خططه المرسومة.
وذكر "الحميدي" أن طيران التحالف العربي استهدف بحوالي 9 غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة شمال محافظة صعدة اقصى شمالي البلاد، ما أسفر عن تدمير آلية قتالية ومقتل جميع من كانوا على متنها، وكانت قوات الجيش الوطني قد أحرزت تقدماً جديداً في محافظة صعدة وتتمركز في ثلاث جبهات قتالية، وسبق وأن أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني بصدد فتح جبهات قتال جديدة في صعدة "معقل مليشيا الحوثي" وذلك في إطار خطة عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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