مقتل 7 خبراء ألغام بينهم قيادي بارز في غارة للتحالف العربي في صعدة

كشفت مصادر عسكرية، أن 7 خبراء في صناعة الألغام والمتفجرات، قتلوا في محافظة صعدة اقصى شمال اليمن، مؤكّدة أنّ غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مجموعة من خبراء الألغام أثناء محاولتهم زرع الغام في جبهة المليل في مديرية كتاف شمال محافظة صعدة، وأنّ من بين القتلى القيادي الميداني البارز المدعو قاسم حسين المزيجي.

ويعد القيادي "المزيجي" أحد خبراء الحوثيين في تصنيع الألغام الأرضية والمتفجرات ومسؤول ومدرب المليشيات في مديرية كتاف ، وذلك حسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، وقال أركان حرب لواء الفتح العقيد علي صالح الحميدي إن مليشيا الحوثي تحاول إعاقة تقدم الجيش اليمني من خلال زراعة الألغام، إلا أن الفريق الهندسي التابع لقوات الجيش الوطني وبالتعاون مع التحالف العربي لدعم الشرعية تغلب على هذه المحاولات اليائسة ولن تثنيه الألغام والعبوات عن خططه المرسومة.

وذكر "الحميدي" أن طيران التحالف العربي استهدف بحوالي 9 غارات مواقع وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة شمال محافظة صعدة اقصى شمالي البلاد، ما أسفر عن تدمير آلية قتالية ومقتل جميع من كانوا على متنها، وكانت قوات الجيش الوطني قد أحرزت تقدماً جديداً في محافظة صعدة وتتمركز في ثلاث جبهات قتالية، وسبق وأن أكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني بصدد فتح جبهات قتال جديدة في صعدة "معقل مليشيا الحوثي" وذلك في إطار خطة عسكرية أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".