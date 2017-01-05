 العرب اليوم - الجيش اليمني يحقق تقدمًا في نهم والطائرات تشنّ غارات على مواقع الحوثيين
آخر تحديث GMT07:14:45
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخبار محلية وعربية وعالمية

سقوط قتلى وجرحى إثر اندلاع معارك عنيفة في جبهات محافظة تعز

الجيش اليمني يحقق تقدمًا في نهم والطائرات تشنّ غارات على مواقع "الحوثيين"

العرب اليوم -

العرب اليوم - الجيش اليمني يحقق تقدمًا في نهم والطائرات تشنّ غارات على مواقع "الحوثيين"

طائرات التحالف العربي تستهدف مواقع "الحوثيين" في اليمن
عدن ـ عبدالغني يحيى

حققت قوات الجيش اليمني مكاسب جديدة وسيطرت على مواقع كانت خاضعة لسيطرة الميلشيات الانقلابية في صعدة ونهم، إضافة إلى قطع الطريق الرابط بين مدينة البقع في محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي، والجوف، وإعلان الجيش أن الخط الرابط أصبح منطقة عسكرية.

وعزز الجيش من تواجده في نهم والجوف، ودفعت قوات الجيش اليمني بقواتها نحو معاقل الميلشيات الانقلابية في صعدة، أمام تركيز الميلشيات على البقاء في مركز مديرية صرواح في محافظة مأرب، وعدد من المواقع الأخرى؛ كونها آخر المواقع لهم في المحافظة، التي تقدم فيها الجيش اليمني وبات قريبًا من تطهيرها بشكل كامل.

وقالت مصادر عسكرية، إنه فتح الجيش جبهات جديدة وشنّ عملياته العسكرية، تمكنت من التقدم في عدد من المواقع، وما زالت المعارك مستمرة في مناطق عدة في مديرية باقم والبقع في صعدة، وتحقق قوات الجيش تقدمها تتواصل في عدد من المناطق بغطاء جوي من التحالف العربي".

وفي جبهة نهم، شرق صنعاء، أعلنت مصادر ميدانية بتقدم قوات الجيش اليمني واقترابهم من مركز المديرية. وأكدت المصادر ذاتها "تمكن قوات الجيش اليمني المسنودة من طيران التحالف من تحرير التبة السوداء والتبة الحمراء القريبتين من مركز المديرية"، مضيفة أن "مدفعية الجيش اليمني دكت وبقوة أوكار الميليشيات في مناطق مختلفة في جبال نهم، وذلك بعدما تمكنت قبل أيام من تحرير مواقع مهمة واستراتيجية، من بينها جبل القتب، وذلك في عملية عسكرية مباغتة، تكبدت فيها الميليشيات الخسائر البشرية والمادية الكبيرة".

وشنّت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات الميلشيات الانقلابية في مواقع عدة في مديرية نهم، وتركزت الغارات، على تعزيزات للميليشيات في مناطق العسلات وبني ناجي وبني شكوان بنهم.
وشهدت جميع جبهات محافظة تعز، معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات الانقلابية، بينهم القيادي الحوثي المدعو أبو طارق وأربعة من مرافقيه في الاشتباكات التي اندلعت في جبهة الضباب في منطقة الصياحي، غرب المدينة، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من صفوف الجيش اليمني والمدنيين، جراء القصف المستمر عليهم من قبل الميليشيات.

وتجدّدت المواجهات بشكل أعنف، في حذران ومحيط تبة الخلوة وقرية مانع ومواقع شرق جبل المنعم وجبل هان الاستراتيجي والضباب؛ وذلك في محاولات مستميتة التقدم إلى مواقع الجيش اليمني الذي بدوره يتصدى لجميع محاولاتهم، وأجبروهم على التراجع والفرار بعد سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات. وفي جبهة الصلو الريفية، جنوب مدينة تعز، تواصل الميليشيات الانقلابية قصفها لقرى الأهالي وقنصها للمواطنين، وآخرها قنص امرأة من برصاص قناص متمركز في قرية الصافح.
ودفعت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تواصل بتعزيزات عسكرية إلى مواقعها في مديرية حيفان، "ودفعت بتعزيزات جديدة، إلى جنوب قرية الاعبوس قادمة من منطقة الراهدة".

أخبار محلية وعربية وعالمية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العرب اليوم - الجيش اليمني يحقق تقدمًا في نهم والطائرات تشنّ غارات على مواقع الحوثيين العرب اليوم - الجيش اليمني يحقق تقدمًا في نهم والطائرات تشنّ غارات على مواقع الحوثيين



المزيد من الأخبار

العرب اليوم -

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أثناء تسلمها لجائزة النقاد السينمائيين في مانهاتن

ميشيل وليامز تبدو مثيرة في فستان أسود أنيق

 مانهاتن ـ مادلين سعادة

تألقت ميشيل وليامز، أثناء تسلمها لجائزة أفضل ممثلة مساعدة، في حفلة دائرة النقاد السينمائيين في مانهاتن، ومن المتوقع أن تنال وليامز ترشحها الرابع لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم Manchester By The Sea. وارتدت وليامز، فستانًا أسود يتخلله اللون الذهبي، بلا أكمام ويصل إلى ما فوق ركبتها، كما جاء بتقليم لامع في الكتفين وأسفل الجزء الأمامي من الصدر. وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية وحملت حقيبة مربعة. وفرقت نجمة جبل بروكباك شعرها القصير على جانب واحد مملس عبر جبينها. وحددت حواجبها بظل جفون مطابق لعيونها البنية، وأضافت الماسكارا السوداء على رموشها، ووضعت أحمر خدود وردي، ولونت شفتيها بظل أحمر لامع. وكان الفوز اعترافًا بأقوى دورين لهذا العام، في فيلمي Certain Women و Manchester By The Sea، والتي فاز فيها زميلها كيسي أفليك بجائزة أفضل ممثل. ويتوقع أن يجلب فيلم مانشستر عن طريق…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:31 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

أزياء ميلانا ترامب وفيلم ألكسندر ماكوين أبرز الأحداث
العرب اليوم - أزياء ميلانا ترامب وفيلم ألكسندر ماكوين أبرز الأحداث

GMT 02:13 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

"شانيل" من أفضل المنتجعات العلاجية في باريس
العرب اليوم - "شانيل" من أفضل المنتجعات العلاجية في باريس

GMT 08:06 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

تعرف على موضة الديكور المنزلي الجديد في 2017
العرب اليوم - تعرف على موضة الديكور المنزلي الجديد في 2017

GMT 04:35 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

القضاء يعطي الحق لرجل يشتبه بصلته لبن لادن البقاء في بريطانيا
العرب اليوم - القضاء يعطي الحق لرجل يشتبه بصلته لبن لادن البقاء في بريطانيا

GMT 06:44 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

جون لينون يعرض بيع صحيفة قديمة بقيمة 1500 استرليني
العرب اليوم - جون لينون يعرض بيع صحيفة قديمة بقيمة 1500 استرليني

أخبار ذات صلة

GMT 04:42 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

الأمن التونسي يفكك خلية متطرفة جندت أشخاصًا لصالح تنظيمات إرهابية
العرب اليوم - الأمن التونسي يفكك خلية متطرفة جندت أشخاصًا لصالح تنظيمات إرهابية

GMT 04:13 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

الشرطة الإيطالية تؤكد أن أنيس العامري استخدم السلاح ذاته في برلين وميلانو
العرب اليوم - الشرطة الإيطالية تؤكد أن أنيس العامري استخدم السلاح ذاته في برلين وميلانو

GMT 02:18 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

ترامب يتحدث عن ادعاءات "ويكيليكس" بشأن عدم مشاركة روسيا في اختراق "بوديستا"
العرب اليوم - ترامب يتحدث عن ادعاءات "ويكيليكس" بشأن عدم مشاركة روسيا في اختراق "بوديستا"

GMT 07:05 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

الجيش اليمني يشنّ غارات على مواقع لـ "الحوثيين" في مأرب واستمرار المعارك في أبين
العرب اليوم - الجيش اليمني يشنّ غارات على مواقع لـ "الحوثيين" في مأرب واستمرار المعارك في أبين

GMT 04:57 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

سلاح الجو الليبي يقصّف تجمعًا لقادة تنظيم "القاعدة" في الجفرة
العرب اليوم - سلاح الجو الليبي يقصّف تجمعًا لقادة تنظيم "القاعدة" في الجفرة

GMT 04:00 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

سفير بريطانيا إيفان روجرز يقدم استقالته بشكل مفاجئ قبل بدء المفاوضات
العرب اليوم - سفير بريطانيا إيفان روجرز يقدم استقالته بشكل مفاجئ قبل بدء المفاوضات

GMT 01:53 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

زوجة منفذّ هجوم "ملهى إسطنبول" تنفي علمها بانضمامه إلى تنظيم "داعش"
العرب اليوم - زوجة منفذّ هجوم "ملهى إسطنبول" تنفي علمها بانضمامه إلى تنظيم "داعش"

GMT 10:43 2017 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / يناير

اتّساع رقعة الاحتجاجات ضد قانون الموازنة 2017 في الجزائر
العرب اليوم - اتّساع رقعة الاحتجاجات ضد قانون الموازنة 2017 في الجزائر
العرب اليوم -
العرب اليوم -

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:14 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

"ورق الصحف" طريقة جديدة لمنع الغش في الصين
العرب اليوم - "ورق الصحف" طريقة جديدة لمنع الغش في الصين

GMT 05:03 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

رئيسة وزراء بريطانيا تمنح النساء مناصب هامة في المملكة
العرب اليوم - رئيسة وزراء بريطانيا تمنح النساء مناصب هامة في المملكة

GMT 04:28 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

تصاعد أعداد الثعالب في مدن إنكلترا بنسبة تثير للقلق
العرب اليوم - تصاعد أعداد الثعالب في مدن إنكلترا بنسبة تثير للقلق

GMT 03:03 2017 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

جاكلين عقيقي تؤكد أن العام المقبل يحمل البشرى للبنانيين
العرب اليوم - جاكلين عقيقي تؤكد أن العام المقبل يحمل البشرى للبنانيين

GMT 03:14 2017 الخميس ,05 كانون الثاني / يناير

رينو غراند سينيك تتفوق على فولكس فاغن توران
العرب اليوم - رينو غراند سينيك تتفوق على فولكس فاغن توران

GMT 09:07 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

أستون مارتن تُطلق "Vanquish S" بمواصفات قياسية
العرب اليوم - أستون مارتن تُطلق "Vanquish S" بمواصفات قياسية

GMT 01:43 2017 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / يناير

داليا مصطفى تتمرد على نفسها من خلال دور "جيرمين"
العرب اليوم - داليا مصطفى تتمرد على نفسها من خلال دور "جيرمين"

GMT 08:16 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

تفاقم الجفاف يزيد معاناة المزارعين في نيجيريا
العرب اليوم - تفاقم الجفاف يزيد معاناة المزارعين في نيجيريا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:10 2017 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

مايا نصري تبدي سعادتها بالمشاركة في "قسطي بيوجعني"
العرب اليوم - مايا نصري تبدي سعادتها بالمشاركة في "قسطي بيوجعني"

GMT 06:48 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

مقتل ريتا سامي إثر الهجوم المتطرف على "ملهى اسطنبول"
العرب اليوم - مقتل ريتا سامي إثر الهجوم المتطرف على "ملهى اسطنبول"

GMT 03:02 2017 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

عودة الشعر الطبيعي إلى موضة 2017
العرب اليوم - عودة الشعر الطبيعي إلى موضة 2017

GMT 04:27 2017 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / يناير

انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة بصورة كبيرة
العرب اليوم - انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة المتجددة بصورة كبيرة

GMT 03:41 2017 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

أخوان يحوّلان منزلًا متهالكًا إلى تحفة فنّية رائعة
العرب اليوم - أخوان يحوّلان منزلًا متهالكًا إلى تحفة فنّية رائعة

GMT 01:32 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

دراسة تؤكد أن الفلفل الحار يساعد في محاربة السرطان
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الفلفل الحار يساعد في محاربة السرطان

GMT 06:49 2017 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

إيطاليا تضم الكاتدرائية القوطية المحاطة بأوراق الذهب
العرب اليوم - إيطاليا تضم الكاتدرائية القوطية المحاطة بأوراق الذهب

GMT 04:39 2016 الجمعة ,30 كانون الأول / ديسمبر

منى أحمد تستطلع توقعات أبراج الفنانين في 2017
العرب اليوم - منى أحمد تستطلع توقعات أبراج الفنانين في 2017

GMT 22:37 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

غالاكسي اس 8 قد يقتبس ميزة من مايكروسوفت
العرب اليوم - غالاكسي اس 8 قد يقتبس ميزة من مايكروسوفت

GMT 02:33 2016 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

شيماء حسين تكشف عن مجموعة جديدة من أزياء الأطفال
العرب اليوم - شيماء حسين تكشف عن مجموعة جديدة من أزياء الأطفال
العرب اليوم -
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -

Powered and Developed by FilmMatters

Copyright © 2017 Arabstoday

Developed by FilmMatters

© 2017 Arabstoday

arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab