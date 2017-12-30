اليونان تشهد انتعاشًا سياحيًا في الصيفين الماضيين
آخر تحديث GMT08:22:54
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخبار محلية وعربية وعالمية

بعد ما يقرب من 10 أعوام من التقشف الطاحن

اليونان تشهد انتعاشًا سياحيًا في الصيفين الماضيين

العرب اليوم -

العرب اليوم - اليونان تشهد انتعاشًا سياحيًا في الصيفين الماضيين

الاحتجاجات ضد التقشف مع شرطة مكافحة الشغب في أثينا
أثينا - سلوى عمر

ربما يكون عام 2018 هو عام خروج اليونان من الزاوية، وذلك بعد ما يقرب من عشر سنوات من التقشف الطاحن وخفض الإنفاق الوحشي، وعيش الملايين حياة بؤس، حيث ظهر بصيص من الأمل للإغريق الجدد، وسط تنبؤات من الدائنين الدوليين وبنك اليونان بنمو الاقتصاد بنسبة 2.4% في العام المقبل، بزيادة 1.5% عن هذا العام.

ومن المتوقع تراجع البلاد عن القروض الدولية في أغسطس/ آب، مع إنتهاء الإنفاق الثالث والأخير، بعد سنوات من التقشف التي فرضها التروكيا المروعة، وشهد الصيفان الماضين عددا كبيرا من السياح، حيث تدفق نحو 27 مليون زائر إلى الجزر المشمسة وبحر إيجة والبحر اليوناني في عام 2016، وحوالي 30 مليون زائر في عام 2017، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد سكان البلاد، وزاد عدد الزوار البريطانيين بنحو 40%، ومن المتوقع أن يصلوا إلى 3 ملايين زائر في الصيف المقبل.

وأصبحت السياحة ناحجة جدا بالنسبة لبعض الوجهات، حيث جزيرة سانتوريني البركانية والتي وصلت إلى نقطة التشبع، ويعزي هذا الازدهار جزءا من نزوح السياح بعيدا عن الوجهات الشعبية السابقة مثل تونس ومصر وتركيا، نتيجة الهجمات المتطرفة والاضطرابات السياسية، فقد كانت خسارة هذه البلدان مكسبا لليونان، ومن المتوقع زيادته في 2018، حيث ستكون الحانات والفنادق والنوادي الشاطئية ممتلئة من كورفو إلى كريت.

ولا يزال الاقتصاد اليوناني في ورطة، حيث تبقى البطالة عند نسبة 22%، وهي أعلى نسبة بين دول الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، فإن معدل البطالة يصل إلى 50%.

وربما تنخفض المعدلات، ولكن العديد من الوظائف الجديدة المقدمة حاليا بدوام جزئي، وبمتوسط راتب 400 يورو فقط في الشهر، في مقابل ارتفاع الضرائب بشكل مرعب، وتشتهر جزيرة رودس في مدينة رودس المدرجة على قائمة التراث العالمي، بضيق الأزقة بين القصور الحجرية الملونة والتي بنيها فرسان سانت جون، ويوجد أيضا فندق ماركو بولو مانزيون، وهو شهير بفنائه الداخلي المظلل بأشجار الموز، ويقول مالكه " أدفع ضرائب على دخلي بقدر 70%، الضرائب مرتفعة جدا، بحيث لا تترك أي أموال لإعادة استثمارها، وأمل أن تتحسن الأمور بشكل أفضل، ولكن الوضع لا يزال هشا للغاية".

ولا تزال الحياة قاتمة للعديد من اليونانيين، ويمكن أن يكون عدد قليل من التدابير المؤثرة أكثر من التكلفة الاجتماعية، وتحاول المنظمات غير الحكومية مثل أطباء العالم، توفير الغذاء لليونانيين، والتبرع للأشخاص المحتاجين في موسم العطلات.

وفي المقابل، هناك بعض الشركات تزدهر، حيث تكافح لتامين القروض، ولكن المصارف اليونانية وصلت لمستويات سيئة من القروض، وتحذر من اقتراض المزيد من الأموال، وما تزال الأعمال التجارية تعوقها البيروقراطية، وتفشل الحكومات المتعاقبة في إصلاح النظام القضائي.

وفي آخر دراسة للبنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال التجارية في 190 بلدا حول العالم، تأتي اليونان في المرتبة السابعة والستين، مما يجعلها على قدم المساواة مع ألبانيا وجامايكا والمغرب وفيتنام.

ومن جانبه، قال السيد بيكولي من تينيو للمخابرات " لقد قامت اليونان بالكثير من الإصلاحات الهيكلية، ولكن لا أحد يركز على النمو، الكل يركز على خفض التكاليف والخصخصة وإصلاح المعاشات التقاعدية، كل من الحكومة والمعارضة يتحدثون عن نفس الحقيبة القديمة المختلطة من التخفيضات الضريبية والحوافز لقطاعات مثل السياحة".

ومع ذلك هناك تفاؤل بسيط في بعض الأوساط بأن الاقتصاد يتحسن مبدئيا، وأن الكابوس الطويل قد يصل إلى نهايته، وقال اينيس مورموراس نائب محافظ بنك اليونان، في كلمة ألقاها في لندن هذا الشهر "إنها لحظة محظوظة لليونان، بعد ثماني سنوات من المشقة الاقتصادية، يمكننا أن نقول بثقة أن هناك ضوءا في نهاية النفق للاقتصاد اليوناني، هذا ليس المكان المناسب لطرح ما يحدث في اليونان أو إلقاء اللوم، ولكن المهم اليوم هو التطلع ".

ولكن حتى إذا كان عام 2018 يجلب انتعاشا مؤقتا، فإنه سيحتاج وقتا طويلا جدا قبل أن يستعيد اليونانيون مستوى المعيشة الذي كانوا يتمتعون به قبل الأزمة، وقال باناغيوتيس بيتراكيس، أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا "لن يصل اليونانيون حتى عام 2025 أو 2030 إلى مستويات الرخاء التي كانوا عليها في عام 2009، كل عام سوف يشعرون بتحسن قليل، ولكن الانتعاش سيكون بطيئ جدا، أعتقد ان معظم اليونانيين لا يزالون متشائمين جدًا ".

أخبار محلية وعربية وعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اليونان تشهد انتعاشًا سياحيًا في الصيفين الماضيين اليونان تشهد انتعاشًا سياحيًا في الصيفين الماضيين



أخبار ذات صلة

GMT 03:09 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس التركي يجري زيارة تاريخية لليونان ويطالب بتغيير اتفاقية دولية تخص الحدود
العرب اليوم - الرئيس التركي يجري زيارة تاريخية لليونان ويطالب بتغيير اتفاقية دولية تخص الحدود

GMT 01:25 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

صينيون يبدأون في مجموعة كبيرة من الاستثماراتهم في اليونان
العرب اليوم - صينيون يبدأون في مجموعة كبيرة من الاستثماراتهم في اليونان

GMT 04:26 2017 الثلاثاء ,20 حزيران / يونيو

بن علي يلدريم يجري محادثات في أثينا وأردوغان يزور ألمانيا في تموز المقبل
العرب اليوم - بن علي يلدريم يجري محادثات في أثينا وأردوغان يزور ألمانيا في تموز المقبل

GMT 06:28 2017 السبت ,25 آذار/ مارس

مهرِّب مهاجرين من تركيا إلى اليونان يربح 800 ألف دولار في عام
العرب اليوم - مهرِّب مهاجرين من تركيا إلى اليونان يربح 800 ألف دولار في عام

GMT 03:50 2017 السبت ,11 آذار/ مارس

مئات السفن التجارية تعطِّل أجهزة التتبع الخاصة بها قبل دخولها إلى أوروبا
العرب اليوم - مئات السفن التجارية تعطِّل أجهزة التتبع الخاصة بها قبل دخولها إلى أوروبا

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

اليونان تشهد انتعاشًا سياحيًا في الصيفين الماضيين اليونان تشهد انتعاشًا سياحيًا في الصيفين الماضيين



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

النجمة العالمية جذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل

شارون ستون تتألّق في فستان أسود طويل شفاف

جنيف - منى المصري

ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:30 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

حمالات الصدر أبرز مشاكل السيدات في موسم الأعياد
العرب اليوم - حمالات الصدر أبرز مشاكل السيدات في موسم الأعياد

GMT 04:22 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

"كوكو بريف" في المالديف للاستمتاع بمنتجع هادئ ومميّز
العرب اليوم - "كوكو بريف" في المالديف للاستمتاع بمنتجع هادئ ومميّز

GMT 07:01 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

"بانتون" تعتبر البنفسجي الداكن لون عام 2018
العرب اليوم - "بانتون" تعتبر البنفسجي الداكن لون عام 2018

GMT 04:41 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يُلمّح إلى إمكانية إعادة فتح التحقيقات مع هيلاري كلينتون
العرب اليوم - ترامب يُلمّح إلى إمكانية إعادة فتح التحقيقات مع هيلاري كلينتون

GMT 01:06 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبر

منى أبو الغيط تؤكد أن "إحنا التلاتة" تطوير لبرامج المنوعات
العرب اليوم - منى أبو الغيط تؤكد أن "إحنا التلاتة" تطوير لبرامج المنوعات

GMT 06:08 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

5 أشخاص سيؤثرون على الملابس في عام 2018
العرب اليوم - 5 أشخاص سيؤثرون على الملابس في عام 2018

GMT 05:47 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

رحلة إلى الأدرن لمشاهدة جمال المنطقة بين البلاد العربية
العرب اليوم - رحلة إلى الأدرن لمشاهدة جمال المنطقة بين البلاد العربية

GMT 05:56 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

قاعة "زوي دير" تعد من أفضل العقارات في بريطانيا
العرب اليوم - قاعة "زوي دير" تعد من أفضل العقارات في بريطانيا

GMT 04:44 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

سياسة دونالد ترامب الخارجية تزيد من أعدائه وتفقده حلفائه
العرب اليوم - سياسة دونالد ترامب الخارجية تزيد من أعدائه وتفقده حلفائه

GMT 05:07 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبر

أبرز صور 2017 لأحداث أثرت في هذا العالم
العرب اليوم - أبرز صور 2017 لأحداث أثرت في هذا العالم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 00:33 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
العرب اليوم - الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab