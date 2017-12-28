ناشط مسلم يؤكد زيادة التعصب ضد المسلمين تحت حكم ترامب
آخر تحديث GMT07:00:08
العرب اليوم -
العرب اليوم -
العرب اليوم -
لجنة التحقيق الروسية تؤكد أن انفجار سان بطرسبورغ ناجم عن عبوة ناسفة من صنع محلي التحالف العربي يؤكد أنه يقوم بالعمل على سد الثغرات لمنع تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي البنتاغون يؤكد أن قوات التحالف الدولي لن تغادر سورية حتى التأكد من القضاء على تنظيم داعش 8 ملايين مدني في العراق وسوريا بمأمن من هجمات داعش الناطق باسم التحالف العربي يؤكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني المالكي يؤكد أن التحالف منح تصاريح لدخول 5 سفن إلى ميناء الحديدة المالكي يؤكد أن عمليات التحالف استهدفت قادة ميدانيين لميليشيات الحوثي على الحدود تركي المالكي يعرض مشاهد لاستهداف تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي المحكمة العسكرية المصرية تقضي بإعدام 10 أشخاص مدانين بارتكاب أعمال إرهابية بالقضية المعروفة بأنصار بيت المقدس مقتل 38 من ميليشيات الحوثي بسلسلة غارات للتحالف العربي استهدفت اجتماعًا ومواقع عسكرية في دمت شمالي محافظة الضالع
أخر الأخبار
الرئيسية » أخبار محلية وعربية وعالمية

سيدات قررن التخلي عن ارتداء الحجاب في الأماكن العامة

ناشط مسلم يؤكد زيادة التعصب ضد المسلمين تحت حكم ترامب

العرب اليوم -

العرب اليوم - ناشط مسلم يؤكد زيادة التعصب ضد المسلمين تحت حكم ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن ـ يوسف مكي

أكد مؤسس مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، والناشط المسلم البارز، إبراهيم هوبر، أن المسلمين في الولايات المتحدة أصبحوا أكثر عرضة للتعصب و"الإسلاموفوبيا" مقارنة بما كانوا عليه بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، نتيجة تصرفات وأعمال الرئيس، دونالد ترامب، موضحا أنه مع اقتراب الذكرى الأولى لتوليه منصب الرئيس، يتزايد مستوى قلق المسلمين من إظهار طقوس دينهم للعامة، وقد قررت العديد من النساء المسلمات عدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وأضاف هوبر :"ليس فقط المسلمين الأميركيين الذين يشعرون بالقلق، لقد رأينا العديد من الممارسات الجريئة لأصحاب البشرة البيضاء تحت حكم ترامب"، قائلا" إن الأعراق المختلة والأقليات يشعرون بالفزع بسبب العديد تصرفات السيد ترامب، بما في ذلك حظره سفر المسلمين وحملته على المهاجرين غير الشرعيين"، كما لفت إلى أن الرئيس فشل في التحدث ضد أعمال التطرف، كما حدث في أعقاب أعمال العنف التي قادها النازيون الجدد في شارلوتسفيل، في أغسطس/ آب الماضي، والتي نتج عنها مقتل امرأة، وما فعله سمح بانتشار مثل هذه الأفعال.

وأشاد العديد من المتطرفين البيض بمن فيهم زعيم حركة "كو كلوكس كلان" السابق، ديفيد دوك، بالطرقة التي رد بها ترامب على العنف، مدعيا أن اللوم يطال الأطراف كافة.

ولفت هوبر إلى أن المسلمين يعيشون الآن وضعا أسوأ من أحداث 11 أيلول، حيث يفوض يشجع ترامب على التعصب بشكل سري، مؤكدا أن زيادة الخوف من الإسلام هي نتيجة لتصرفات ترامب، ولا يوجد تفسير آخر لذلك، وتابع أن العديد من عمليات العنف ضد المسلمين تصدرت عناوين الصحف الدولية، وكان من بينها حادث وقع في مايو/ آيار الماضي، حين قتل رجلان وأصيب ثالث بجروح خطيرة أثناء دخولهم قطار في بورتلاند بولاية أوريغون، بعدما بدأ رجل يصرخ ويسب المسلمين، وفي مدينة كيبيك في كندا، لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بعد فتح مسلح النار عليهم.

وذكرت مؤسسة السيد هوبر أنها تجمع تفاصيل جرائم الكراهية الأخرى وحوادث الإسلاموفوبيا التي لم تحظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق، وقد سجلت المنظمة في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى أيلول 2017، 1656 جريمة تسمى بحوادث التحيز، 195 جريمة كراهية، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 9% في حوادث التحيز و20% في جرائم الكراهية مقارنة بعام 2016.

وقالت منسقة البحوث والدعوة، زينب أرين :"استنادا إلى التقديرات الأولية، من الإنصاف القول إن عام 2017 يستعد لأن يكون أسوأ سنة لتسجيل حوادث التحيز ضد المسلمين، منذ بدأنا النظام الحالي للتوثيق، وبالإضافة إلى ذلك، لاحظنا هذا العام اتجاها مثيرا للجزع من الجناة حيث اتباعهم لتعبيرات ترامب بشأن العداء العنصري والديني".

وتحدث ترامب بعد انتخابات 2016 عن المسلمين بطريقة يشعر الكثيرون أنها مهينة، وفي أواخر عام 2015، قال إنه سيدعو إلى فرض حظر كامل على دخول المسلمين إلى البلاد، وقد فعل ذلك في أعقاب حادث إطلاق نار في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا، ونفذ الهجوم رجل وزوجته مسلمان، وكان الزوج مواطنا أميركيا من مواليد باكستان، بينما زوجته باكستانية من المقيمين بصفة دائمة في الولايات المتحدة، وبعد أسبوع من حفل التنصيب، وقع ترامب على ثلاثة أوامر تنفيذية تهدف إلى منع مواطني أكثر من 12 دولة من الأغلبية المسلمة من دخول البلاد، ولكن في البداية حظرت المحاكم قراره، أما مؤخرا أقرت تنفيذه.

وأثار ترامب مؤخرا الاتهامات ضده بأنه يساعد على زيادة الكراهية ضد المسلمين بعد إعادة تغريده لثلاثة مقاطع فيديو نشرتها أحد أعضاء الأحزاب اليمينية البريطانية، ولكن البيت الأبيض لم يرد على الاستفسارات بشأن ذلك.

 

أخبار محلية وعربية وعالمية
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ناشط مسلم يؤكد زيادة التعصب ضد المسلمين تحت حكم ترامب ناشط مسلم يؤكد زيادة التعصب ضد المسلمين تحت حكم ترامب



أخبار ذات صلة

GMT 02:05 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

القوات الحكومية السورية تستهدف قرية على حدود إدلب وحماة بنحو 80 قذيفة صاروخية
العرب اليوم - القوات الحكومية السورية تستهدف قرية على حدود إدلب وحماة بنحو 80 قذيفة صاروخية

GMT 01:27 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

مطالب بسحب عضوية اللورد هيسيلتيني من حزب "المحافظين" البريطاني
العرب اليوم - مطالب بسحب عضوية اللورد هيسيلتيني من حزب "المحافظين" البريطاني

GMT 01:18 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

300 بريطاني "متطرف" هربوا إلى تركيا بعد انهيار "داعش"
العرب اليوم - 300 بريطاني "متطرف" هربوا إلى تركيا بعد انهيار "داعش"

GMT 01:01 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكّد رصد صواريخ “سام 7” مع الحوثيين
العرب اليوم - تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكّد رصد صواريخ “سام 7” مع الحوثيين

GMT 00:47 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

غسان سلامة يؤكّد أنّ سيف الإسلام القذافي مطلوب دولياً ولن يحاوره
العرب اليوم - غسان سلامة يؤكّد أنّ سيف الإسلام القذافي مطلوب دولياً ولن يحاوره

GMT 00:31 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

ترامب وعد عباس بقرار تاريخي غير مسبوق قبل إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل
العرب اليوم - ترامب وعد عباس بقرار تاريخي غير مسبوق قبل إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل

GMT 17:52 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

التحالف العربي يدعم الجيش اليمني بإسناد جوي ولوجيستي في العمليات الأخيرة
العرب اليوم - التحالف العربي يدعم الجيش اليمني بإسناد جوي ولوجيستي في العمليات الأخيرة

GMT 17:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

علي خامنئي يهاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني والسابق محمود أحمدي نجاد
العرب اليوم - علي خامنئي يهاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني والسابق محمود أحمدي نجاد

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ناشط مسلم يؤكد زيادة التعصب ضد المسلمين تحت حكم ترامب ناشط مسلم يؤكد زيادة التعصب ضد المسلمين تحت حكم ترامب



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعيش حاليًا في دبي وتؤكّد أنها تستمع بالحية الفارهة

ليندسي لوهان تعاني من أزمة بسبب تسديد الضرائب

واشنطن ـ رولا عيسى

كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:30 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

ميرفت رضوان تطرح أزياء مناسبة لإكسسوار الصلصال الحراري
العرب اليوم - ميرفت رضوان تطرح أزياء مناسبة لإكسسوار الصلصال الحراري

GMT 05:48 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

5 رحلات سياحية لا ينبغي عليك تفويتها العام المقبل
العرب اليوم - 5 رحلات سياحية لا ينبغي عليك تفويتها العام المقبل

GMT 00:30 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

العبادي تكشف كيف يمنح "الفونغ شوي" الطاقة الإيجابية في المنزل
العرب اليوم - العبادي تكشف كيف يمنح "الفونغ شوي" الطاقة الإيجابية في المنزل

GMT 01:34 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

وزير النقل الإسرائيلي يتبنى مشروع قطار إلى حائط المبكى
العرب اليوم - وزير النقل الإسرائيلي يتبنى مشروع قطار إلى حائط المبكى

GMT 04:39 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

ازدهار تكنولوجيا أجهزة التلفزيون بتقنية 4k في عام 2018
العرب اليوم - ازدهار تكنولوجيا أجهزة التلفزيون بتقنية 4k في عام 2018

GMT 07:00 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أزياء منزلية مناسبة لموسم الأعياد وتمضية العطلات
العرب اليوم - أزياء منزلية مناسبة لموسم الأعياد وتمضية العطلات

GMT 05:59 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أفضل مكان في الجزر الاستوائية لقضاء العطلة
العرب اليوم - أفضل مكان في الجزر الاستوائية لقضاء العطلة

GMT 07:59 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

منزل "كانداكرايغ" لعطلة عيد ميلاد وسط الجدران الحجرية
العرب اليوم - منزل "كانداكرايغ" لعطلة عيد ميلاد وسط الجدران الحجرية

GMT 05:22 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبر

الكرملين يعلن استعداد روسيا للوساطة بين أميركا وكوريا الشمالية
العرب اليوم - الكرملين يعلن استعداد روسيا للوساطة بين أميركا وكوريا الشمالية

GMT 04:44 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

حقيقة التراجع الملحوظ في مبيعات المجلات الشهيرة
العرب اليوم - حقيقة التراجع الملحوظ في مبيعات المجلات الشهيرة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 13:07 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين
العرب اليوم - السرطان ينهي حياة فتاة أميركية قبل زفافها بأسبوعين

GMT 00:04 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبر

الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف
العرب اليوم - الايقاع بشبكة لتبادل الزوجات على الانترنت بعد القبض على موظف

GMT 20:49 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه
العرب اليوم - إخراج ثعبان من رجل صيني دخل من مؤخرته ووصل لأمعائه

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 00:33 2017 الأحد ,29 تشرين الأول / أكتوبر

الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
العرب اليوم - الكشف عن زواج ياسمين صبري هو السر وراء طلاقها
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab