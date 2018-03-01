وزير خارجية البرازيل يزور متحف ياسر عرفات

زار وزير الخارجية البرازيلي الويزيو نونيس، اليوم الخميس، متحف ياسر عرفات برام الله، فى مستهل زيارته لفلسطين، وكان فى استقباله مدير عام المؤسسة أحمد صبح، ومدير المتحف محمد حلايقة.
واستمع الوزير والوفد المرافق إلى شرح عن العرض المتحفى الذى يسرد التاريخ الوطنى المعاصر من خلال سيرة ومسيرة الرئيس المؤسس ياسر عرفات، وتوقف عند أهم محطات النضال الوطنى الفلسطيني، وجناح الحصار، حيث قضى الرئيس الراحل قبل استشهاده.
وكتب الوزير البرازيلى فى دفتر تشريفات المتحف عن تأثره وتقديره وموقف بلاده الداعم لفلسطين ونضالها من أجل السلام والاستقلال.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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