وزير خارجية البرازيل يزور متحف ياسر عرفات

زار وزير الخارجية البرازيلي الويزيو نونيس، اليوم الخميس، متحف ياسر عرفات برام الله، فى مستهل زيارته لفلسطين، وكان فى استقباله مدير عام المؤسسة أحمد صبح، ومدير المتحف محمد حلايقة.

واستمع الوزير والوفد المرافق إلى شرح عن العرض المتحفى الذى يسرد التاريخ الوطنى المعاصر من خلال سيرة ومسيرة الرئيس المؤسس ياسر عرفات، وتوقف عند أهم محطات النضال الوطنى الفلسطيني، وجناح الحصار، حيث قضى الرئيس الراحل قبل استشهاده.

وكتب الوزير البرازيلى فى دفتر تشريفات المتحف عن تأثره وتقديره وموقف بلاده الداعم لفلسطين ونضالها من أجل السلام والاستقلال.