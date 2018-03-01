خميّس الجهيناوي يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي

التقى وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي اليوم رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي الذي يزور تونس حاليًا.

وتركز اللقاء على علاقات التعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك .