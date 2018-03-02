أحمد بن فهد يستقبل السفير الدنماركي

بحث محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد مع سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوجه التعاون بين البلدين في مجال التدريب التقني والمهني وسبل فرص التعاون المشترك وتطويره والارتقاء به إلى مستويات متقدمة.

وقدم الفهيد مختصر للسفير الدنماركي عن توجهات المؤسسة والنظرة المستقبلية لها في مجال تطوير بيئة التدريب التقني والمهني والشراكة مع القطاع الخاص والخطط الموضوعة وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى بعض الإنجازات والبرامج التي تنفذها المؤسسة في هذا المجال.

وأشار الفهيد خلال استقباله السفير في مقر المؤسسة بالرياض إلى أهمية العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، منوها بالزيارات المتبادلة للتعاون في مجالات التدريب والتقنية والتنسيق المشترك.

من جانبه أبدى السفير الدنماركي سعادته بلقاء محافظ المؤسسة منوهاً بأهمية التركيز على التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بما ينعكس إيجابا على البلدين الصديقين، مشيراً إلى رغبته في تقوية الروابط خاصة أن هناك فرص للتعاون في قطاعات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأغذية.

يذكر أن الدنمارك من الدول التي تتمتع بحلول تقنية كبيرة في مجالات تقنية استخدام المياه، وتكنولوجيا جديدة في عملية ضخ المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية المياه البحرية، بالإضافة إلى الحلول المتقدمة في البنى التحتية والمجارير وأنابيب المياه داخل المدن وتركيب الأدوات والأجهزة المتعلقة بالصناعات الجديدة، بما فيها الطاقة الشمسية والهوائية.