هيونداي جراند ستاريكس 2018 تنطلق في كوريا الجنوبية بهذه المواصفات

تستعد سيارة هيونداي جراند ستاريكس موديل 2018 للانطلاق بتحديثات خاصة في أمريكا الجنوبية، فتعرف في استراليا باسم "iMax"، وفي ألمانيا بـ" H-1 Travel".

كما توفرت السيارة في كوريا الجنوبية، ومن المفترض حجزها من قبل المستخدم، حيث تم تغيير المصابيح الأمامية العمودية لأفقية والجزء السفلي من الصادم الأمامي وشبكة التهوية المتغيرة والألواح الربعية وغطاء المحرك وكلهم أجزاء جديدة يجعلون السيارة معاصرة وحديثة.

كما توجد مصابيح خلفية بتصميم C والنسخة الأعلى من السيارة Urban مع وحدات اضاءة نهارية LED ومصابيح خلفية LED.

وزادت السيارة في الطول وزيادة الجانب الرياضي في السيارة بينما طول قاعدة العجلات بلغ 3.2 متر وبلغ طول السيارة 5.150 متر، وتتسع لتسعة مقاعد في نسخة Urban كما يمكن أن تبلغ السعة للركاب 11 أو 12 راكب في الاصدارات الوسطى.

بينما التغييرات داخل السيارة كبيرة وتشمل تطعيمات خاصة ونظام ترفيهي 8 بوصة مستعار من i30 وعجلة قيادة رباعية الأذرع وذراع نقل حركة مطور.

وسيوجد في السيارة محرك 2.5 لتر تيربو ديزل بقوة 140 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 5 سرعات ويمكن استخدام تكنولوجيا الشحن التوربيني لتبلغ قوة السيارة 172 حصان وعزم دوران 451 نيوتن متر.

وسيبلغ سعر أرخص نسخة من السيارة Style بداية من 19.625 دولار والنسخة الأعلى Urban تبلغ 28.040 دولار.