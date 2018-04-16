بورشة 911 gt3 touring تنطلق في السويد باللون الأخضر

تنطلق سيارة بورشة 911 GT3 Touringموديل 2018 في السويد بلون أخضر زيتوني، وبعجلات فضية اللون ومكابح حمراء بجانب اللون الفضي الظاهر كذلك في داخل وحدات المصابيح الأمامية LED.
وتأتي السيارة بمقاعد كاملة خاصة، وكان قد ظهر اللون الأخضر الزيتوني في موديل بورشة 911 GT3 في السابق من الجيل 991.2 وفي نسخة بورشة GT3 RS سابقة.
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حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
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