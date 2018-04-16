بورشة 911 gt3 touring تنطلق في السويد باللون الأخضر

تنطلق سيارة بورشة 911 GT3 Touringموديل 2018 في السويد بلون أخضر زيتوني، وبعجلات فضية اللون ومكابح حمراء بجانب اللون الفضي الظاهر كذلك في داخل وحدات المصابيح الأمامية LED.

وتأتي السيارة بمقاعد كاملة خاصة، وكان قد ظهر اللون الأخضر الزيتوني في موديل بورشة 911 GT3 في السابق من الجيل 991.2 وفي نسخة بورشة GT3 RS سابقة.