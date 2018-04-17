يعد ركن السيارة في المواقف المزدحمة أمر مقلق للكثير من قائدي السيارات، فهذا الأمر يتطلب الكثير من الوقت لإيجاد موقف ما يجعل سائق السيارة في مرات عديدة أمام فرصة التأخر عن الموعد الذي يود اللحاق به.
مجموعة من مهندسي فولكس واجن إجتمعوا في مطار مدينة هامبورج الألمانية لتجربة التقنية الجديدة التي يعملون عليها والمخصصة للمواقف العامة أو المواقف متعددة الأدوار، فالسيارة ستقوم بشكل ذاتي من دون تدخل بشري بالبحث عن موقف خاص لها وركنها بينما سائق السيارة يواصل السير إلى موعده، وتسعى فولكس واجن بإضافة هذه الخدمة لمجموعة من سيارات أسطولها في العام 2020.
GMT 00:01 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان"فولفو" تفكر جدياً في تحويل أسطولها الحالي لسيارات كهربائية
GMT 23:57 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانمكلارين تكشف عن سيارتها "570S Spider" الرياضية بقوة 562 حصاناً
GMT 23:56 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانكيا تعلن عن إطلاق موديل خاص من سيارتها "Ceed" الجديدة
GMT 23:54 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانأول ظهور لـ"شيفرولية كمارو 2019" على الطبيعة
GMT 23:53 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانبينينفارينا تتوعد بإطلاق سيارة كهربائية خارقة
جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
أرسل تعليقك