يعد ركن السيارة في المواقف المزدحمة أمر مقلق للكثير من قائدي السيارات، فهذا الأمر يتطلب الكثير من الوقت لإيجاد موقف ما يجعل سائق السيارة في مرات عديدة أمام فرصة التأخر عن الموعد الذي يود اللحاق به.

مجموعة من مهندسي فولكس واجن إجتمعوا في مطار مدينة هامبورج الألمانية لتجربة التقنية الجديدة التي يعملون عليها والمخصصة للمواقف العامة أو المواقف متعددة الأدوار، فالسيارة ستقوم بشكل ذاتي من دون تدخل بشري بالبحث عن موقف خاص لها وركنها بينما سائق السيارة يواصل السير إلى موعده، وتسعى فولكس واجن بإضافة هذه الخدمة لمجموعة من سيارات أسطولها في العام 2020.