كشفت دار مزادات "بونهامز" عن طرح سيارة كلاسيكية من إنتاج شركة "أستون مارتن"، طراز "دي-بي5" 1965، للبيع في مزاد علني بمهرجان جود وود بإنجلترا في 13 يوليو المقبل.
وقد استخدمت هذه السيارة في أشهر الافلام العالمية منها جيمس بومد والعين الذهبية، بحسب موقع "موتور تريند" المتخصص في عالم السيارات.
ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة بين 1.2 مليون و1.6 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 30 – 40 مليون جنيه مصري تقريباً).
ومالك السيارة الحالي قام بشرائها عام 2001 مقابل 200 ألف دولار" أي ما يعادل 3 مليون و 500 ألف جنيه مصري تقريباً)، والتي كانت تعد من أغلى المقتنيات التي تم بيعها من سلسلة أفلام "جيمس بوند" في ذلك الوقت.
وأنتجت "أستون مارتن" السيارة "دي بي 5" خلال الفترة من عام 1963 إلي 1965، وقامت الشركة بإنتاج 1059 فقط خلال هذه الفترة.
وزودت السيارة بمحرك سعة 4.0 لتر، بقوة 282 حصانا، مرتبط بخيارين من نواقل الحركة أولهما ناقل حركة يدوي من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيك من 3 سرعات.
وتتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلومتر /س في غضون 7 ثوان فقط.
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