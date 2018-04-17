كشفت مكلارين عن سيارتها الرياضية للمبتدئين "570S Spider" موديل 2018؛ بنظام السقف المكشوف.

وجاءت السيارة الجديدة بطابع رياضي مميز؛ وواجهة أمامية بانحناءات فريدة من اللونين الأسود والأصفر.

أما المحرك فجاء بقوة 562 حصاناً؛ وبسعة 3.8 لتر بعدد 8 سلندر ثنائي التيربو؛ وناقل حركة بـ7 سرعات SSG.

ولـ"570S Spider"؛ القدرة على التسارع من 0 إلى 96 كم في خلال 3.1 ثانية ومن 0 إلى 200 كم خلال 9.6 ثانية و تبلغ سرعتها القصوى 330 كم / ساعة.



أما الجنوط فجاءت رياضية بمقاس 22 بوصة و فتحات التهوية على الجانبين و مخارج عادم الوقود الضخمة في أسفل المصد.

وأشرف "روب ميلفيل" رئيس تصميم مكلارين بنفسه على تصميم موديل "570S Spider"؛ والذي يهدف إلى تحقيق الكفاءة في الديناميكية الهوائية بقدر تصميمه ليبدو جميلاً.



ويبدأ سعر "570S Spider" من 209.000 دولار أمريكي.