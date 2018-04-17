كشفت مكلارين عن سيارتها الرياضية للمبتدئين "570S Spider" موديل 2018؛ بنظام السقف المكشوف.
وجاءت السيارة الجديدة بطابع رياضي مميز؛ وواجهة أمامية بانحناءات فريدة من اللونين الأسود والأصفر.
أما المحرك فجاء بقوة 562 حصاناً؛ وبسعة 3.8 لتر بعدد 8 سلندر ثنائي التيربو؛ وناقل حركة بـ7 سرعات SSG.
ولـ"570S Spider"؛ القدرة على التسارع من 0 إلى 96 كم في خلال 3.1 ثانية ومن 0 إلى 200 كم خلال 9.6 ثانية و تبلغ سرعتها القصوى 330 كم / ساعة.
أما الجنوط فجاءت رياضية بمقاس 22 بوصة و فتحات التهوية على الجانبين و مخارج عادم الوقود الضخمة في أسفل المصد.
وأشرف "روب ميلفيل" رئيس تصميم مكلارين بنفسه على تصميم موديل "570S Spider"؛ والذي يهدف إلى تحقيق الكفاءة في الديناميكية الهوائية بقدر تصميمه ليبدو جميلاً.
ويبدأ سعر "570S Spider" من 209.000 دولار أمريكي.
GMT 00:01 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان"فولفو" تفكر جدياً في تحويل أسطولها الحالي لسيارات كهربائية
GMT 23:59 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانفولكس واجن تخطط لإضافة تقنية "الركن الذاتي" في معظم سياراتها
GMT 23:56 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانكيا تعلن عن إطلاق موديل خاص من سيارتها "Ceed" الجديدة
GMT 23:54 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانأول ظهور لـ"شيفرولية كمارو 2019" على الطبيعة
GMT 23:53 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانبينينفارينا تتوعد بإطلاق سيارة كهربائية خارقة
جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
أرسل تعليقك