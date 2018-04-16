ماكلارين تقدم هذه السيارة للاحتفال بتاريخها السباقي

قدمت "ماكلارين" نسخة Canada Commission من موديل 570S Spider، كوسيلة للاحتفال بتاريخها السباقي في كندا.
ولم تحصل السيارة على تغييرات في المحرك والمواصفات الفنية حيث تبقى بنفس المحرك V8 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 562 حصان وتسارع في 3.1 ثانية.
وستحصل السيارات الخمس الخاصة على لون أبيض جريت نورث بجانب لمسات من اللون الابيض سيلكا وألياف الكربون الحمراء.
كما تم استبدال حروف 570S على أجزاء من أبواب السيارة بألوان العلم الكندي ، وفي الداخل يوجد لون أبيض يتناقض مع فرش جلدي أسود ولمسات ألكانتارا وتبطين أحمر للسقف وعجلة قيادة حمراء.
كما سيتم بيع 3 نسخ من السيارة في تورنتو وواحدة في فانكوفر والأخيرة في مونتريال بسعر يبلغ 281 ألف دولار للنسخة.
وقد أعلنت الشركة عن هذه النسخة الخاصة في فبراير خلال معرض كندا الدولي للسيارات وفتحت باب الحجز على الموديلات في الفترة الاخيرة.
GMT 00:23 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانسمارت تحول سيارتها "ForTwo" الكهربائية لصالة ديسكو متنقلة
GMT 00:21 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانمرسيدس تعلن أن نيسان لن تحصل أبداً على محرك X-Class
GMT 00:17 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسانسيارة "بينينفارينا" الكهربائية تتسارع لـ100 كم/س في أقل من ثانيتين
GMT 00:01 2018 الثلاثاء ,17 إبريل / نيسان"نيسان تيرا" تنطلق في الصين بهذه المواصفات
GMT 23:55 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسانتعرف على أقوى المحركات في العالم بحسب عدد السلندرات
حضرت النجمة العالمية كيت هدسون أمس الأحد، حفل زفاف النجمة جوينيث بالترو حبيبة براد بيت الأولى في لوس انجلوس، وظهرت هدسون ببطن بارزة نتيجة الحمل، وهذا أول ظهور لها برفقة حبيبها ووالد طفلها المقبل، بعد إعلانها عن خبر حملها الثالث، وبدت هدسون متألقة للغاية من خلال فستان من لون الخردل بتوقيع دار أزياء ""Roberto Cavalli. كيت هدسون لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد وأعلنت هدسون عن حملها الثالث من صديقها داني فوجيكاوا مؤخرا، وشاركت متابعيها ومحبيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو لها برفقة حبيبها، أعلنا من خلاله عن حملها فى طفلها الثالث، موضحة أنها لم تعد قادرة على إخفاء نبأ حملها الجديد، مما أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعى. وحضرت كيت مؤخرا حفل "Harry Winston jeweler"، وظهرت النجمة الأميركية بفستان أسود أوضح ملامح حملها الثالث، حيث
أرسل تعليقك