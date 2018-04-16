ماكلارين تقدم هذه السيارة للاحتفال بتاريخها السباقي

قدمت "ماكلارين" نسخة Canada Commission من موديل 570S Spider، كوسيلة للاحتفال بتاريخها السباقي في كندا.

ولم تحصل السيارة على تغييرات في المحرك والمواصفات الفنية حيث تبقى بنفس المحرك V8 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 562 حصان وتسارع في 3.1 ثانية.

وستحصل السيارات الخمس الخاصة على لون أبيض جريت نورث بجانب لمسات من اللون الابيض سيلكا وألياف الكربون الحمراء.

كما تم استبدال حروف 570S على أجزاء من أبواب السيارة بألوان العلم الكندي ، وفي الداخل يوجد لون أبيض يتناقض مع فرش جلدي أسود ولمسات ألكانتارا وتبطين أحمر للسقف وعجلة قيادة حمراء.

كما سيتم بيع 3 نسخ من السيارة في تورنتو وواحدة في فانكوفر والأخيرة في مونتريال بسعر يبلغ 281 ألف دولار للنسخة.

وقد أعلنت الشركة عن هذه النسخة الخاصة في فبراير خلال معرض كندا الدولي للسيارات وفتحت باب الحجز على الموديلات في الفترة الاخيرة.