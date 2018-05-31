مدينة بألمانيا تطبق حظر جزئي على سير السيارات التي تعمل بمحركات الديزل

تعد مدينة "هامبورج" بألمانيا أول مدينة تطبق حظر جزئي على سير السيارات التي تعمل بمحركات ديزل في شوارعها لتحسين جودة الهواء.
وقد بدأ حظر سير السيارات الديزل القديمة والشاحنات في شارع "ماكس براوير آليه" بطول 600 متر وشارع "شتريسمان شراسه " في ضاحية "ألتونا نورد" بطول 1.6 كيلومتر اعتبارا من منتصف ليل أمس الأربعاء.
وقد تم وضع علامات حظر السير والتحويلات المرورية في الأماكن المقررة خلال الأسابيع الماضية تمهيدا لبدء تطبيق الحظر.
ويشمل الحظر جميع سيارات الديزل التي لا تلبي معايير العوادم الأوروبية المعروفة باسم "يورو6".
وبحسب هيئة النقل الاتحادية في ألمانيا فإن أقل من ثلث سيارات الديزل المسجلة في مدينة هامبورج في بداية العام الحالي تلبي معايير انبعاثات العوادم "يورو6".
وهناك مجموعة من الاستثناءات بالنسبة لأحد الشوارع الخاضعة للحظر وهي سيارات الطوارئ وسكان الشارع وزوارهم وعربات توصيل الطلبات وسيارات الأجرة، وأثارت محدودية الحظر الشديدة انتقادات منظمات البيئة مثل منظمة "السلام الأخضر".
كانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قد أقرت في شباط/فبراير الماضي حق المدن في فرض حظر على سير سيارات الديزل في شوارع معينة بسبب تأثيرها الملوث للهواء.
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ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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