مدينة بألمانيا تطبق حظر جزئي على سير السيارات التي تعمل بمحركات الديزل

تعد مدينة "هامبورج" بألمانيا أول مدينة تطبق حظر جزئي على سير السيارات التي تعمل بمحركات ديزل في شوارعها لتحسين جودة الهواء.

وقد بدأ حظر سير السيارات الديزل القديمة والشاحنات في شارع "ماكس براوير آليه" بطول 600 متر وشارع "شتريسمان شراسه " في ضاحية "ألتونا نورد" بطول 1.6 كيلومتر اعتبارا من منتصف ليل أمس الأربعاء.

وقد تم وضع علامات حظر السير والتحويلات المرورية في الأماكن المقررة خلال الأسابيع الماضية تمهيدا لبدء تطبيق الحظر.

ويشمل الحظر جميع سيارات الديزل التي لا تلبي معايير العوادم الأوروبية المعروفة باسم "يورو6".

وبحسب هيئة النقل الاتحادية في ألمانيا فإن أقل من ثلث سيارات الديزل المسجلة في مدينة هامبورج في بداية العام الحالي تلبي معايير انبعاثات العوادم "يورو6".

وهناك مجموعة من الاستثناءات بالنسبة لأحد الشوارع الخاضعة للحظر وهي سيارات الطوارئ وسكان الشارع وزوارهم وعربات توصيل الطلبات وسيارات الأجرة، وأثارت محدودية الحظر الشديدة انتقادات منظمات البيئة مثل منظمة "السلام الأخضر".

كانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قد أقرت في شباط/فبراير الماضي حق المدن في فرض حظر على سير سيارات الديزل في شوارع معينة بسبب تأثيرها الملوث للهواء.