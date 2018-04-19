كشفت شركة "فيات" الإيطالية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن الموديل الخاص "كولزيوني" من أيقونتها الصغيرة 500، التي تتمتع بالمزيد من التجهيزات الإضافية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة العرب اللندنية، فإن الإصدار الخاص يتشابه مع طراز فيات 500 في عدد من المميزات خاصة في أنماط أجسام الموديلات الهاتشباك والمكشوفة وهي مزودة ببعض اللمسات الملونة.

وتتميز السيارة بحواف كرومية على المصعد الأمامي وغطاء المحرك والمرايا الجانبية، مع عجلات معدنية قياس 16 بوصة وشعار كولزيوني وحلة خارجية ثنائية اللون بصورة اختيارية.

ويتطابق التصميم الداخلي لكولزيوني مع لون هيكل السيارة، كما تحتوي المقصورة على شعار كولزيوني، كما تتوفر للموديل الخاص باقة محركات بنزين وديزل بمستويات قوة تبدأ من 69 حصانا لتصل إلى 105 أحصنة.

وسيبدأ سعر الموديل من نحو 16 ألف يورو للموديل الصالون، ومن 18.5 ألف يورو للموديل الكابريو ذي السقف القماشي.