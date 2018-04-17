أطلقت شركة كيا موديلا خاصا من Ceed، التي تنتمي لفئة موديلات الكومبي، يحمل الاسم "Travel" ويتمتع بالمزيد من التجهيزات الخاصة.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Ceed Travel الجديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء الأتوماتيكي، ونظام الملاحة، وكاميرا الرجوع للخلف، والطلاء المعدني، بالإضافة إلى تدفئة المقاعد في الأمام، ونظام التحدث الحر، والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 بوصة.
ويتوفر للسيارة محركان بوقود البنزين بقوة 100 حصان والأخر بقوة 135 حصان.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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