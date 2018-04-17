أطلقت شركة كيا موديلا خاصا من Ceed، التي تنتمي لفئة موديلات الكومبي، يحمل الاسم "Travel" ويتمتع بالمزيد من التجهيزات الخاصة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Ceed Travel الجديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء الأتوماتيكي، ونظام الملاحة، وكاميرا الرجوع للخلف، والطلاء المعدني، بالإضافة إلى تدفئة المقاعد في الأمام، ونظام التحدث الحر، والعجلات المصنوعة من معدن خفيف قياس 16 بوصة.

ويتوفر للسيارة محركان بوقود البنزين بقوة 100 حصان والأخر بقوة 135 حصان.