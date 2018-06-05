شهد الشهر الماضي ظهور عدة شائعات عن وجود نية لدى دودج لإعادة الأيقونة فايبر بجيل جديد في العام 2020، ولكن للأسف نفى السيد Sergio Marchionne رئيس مجلس إدارة مجموعة فيات كرايسلر هذه الأنباء بتصريح صحفي.
السيد سيرجيو خلال مؤتمر دودج السنوي للمستثمرين ذكر أنه سيكون سعيد لو وجدت مجلس إدارة دودج فرصة لإعادة السيارة إلى الإنتاج، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي خطط لذلك، وهذه الكلمات تعطي بصيص من الأمل أنه من الممكن للسيارة ان تعود مجدداً في المستقبل.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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