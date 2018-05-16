تعمل شركة مرسيدس الألمانية على قدم وساق للخروج بأول كروس أوفر كهربائية من قسم EQ المنشئ حديثًا والخاص بإنتاج السيارات الكهربائية، مرسيدس تريد أن تثبت للعالم أصالة جودة سياراتها من خلال سيارتها الكروس أوفر الأولى EQC التي بدأت العمل بها منذ العام 2015.

وذكرت الشركة أنها قامت بإنتاج 200 نسخة من EQC كنسخ بدائية فقط لعمل التجارب، وذكرت أنه تم إختبارها في مختلف التضاريس وحالات الطقس الشديدة مثل 35 تحت الصفر وأماكن حيث تزيد درجة الحرارة عن 50 درجة مئوية، كما ذهبت مرسيدس بسيارتها الكهربائية الجديدة إلى رحلة لدول مختلفة مثل الولايات المتحدة والمانيا، واسبانيا، وإيطاليا، وفنلندا والسويد ودبي والصين وجنوب أفريقيا، وذكرت الشركة أن خبرتها الطويلة في مجال السيارات ساعدها على إنهاء السيارة في وقت قياسي.

مرسيدس حتى الآن لم تكشف عن تفاصيل أداء سيارتها الكهربائية إلا أنها ذكرت في وقت سابق أنها قادرة على السير لمسافة 500 كلم بشحنة كهربائية واحدة.