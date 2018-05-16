تعمل شركة مرسيدس الألمانية على قدم وساق للخروج بأول كروس أوفر كهربائية من قسم EQ المنشئ حديثًا والخاص بإنتاج السيارات الكهربائية، مرسيدس تريد أن تثبت للعالم أصالة جودة سياراتها من خلال سيارتها الكروس أوفر الأولى EQC التي بدأت العمل بها منذ العام 2015.
وذكرت الشركة أنها قامت بإنتاج 200 نسخة من EQC كنسخ بدائية فقط لعمل التجارب، وذكرت أنه تم إختبارها في مختلف التضاريس وحالات الطقس الشديدة مثل 35 تحت الصفر وأماكن حيث تزيد درجة الحرارة عن 50 درجة مئوية، كما ذهبت مرسيدس بسيارتها الكهربائية الجديدة إلى رحلة لدول مختلفة مثل الولايات المتحدة والمانيا، واسبانيا، وإيطاليا، وفنلندا والسويد ودبي والصين وجنوب أفريقيا، وذكرت الشركة أن خبرتها الطويلة في مجال السيارات ساعدها على إنهاء السيارة في وقت قياسي.
مرسيدس حتى الآن لم تكشف عن تفاصيل أداء سيارتها الكهربائية إلا أنها ذكرت في وقت سابق أنها قادرة على السير لمسافة 500 كلم بشحنة كهربائية واحدة.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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