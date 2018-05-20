9 سيارات ستختفي من الأسواق العالمية

تواجه بعض السيارات نجاحاً طويل الأمد في الأسواق العالمية وفي الجهة الأخرى تخسر بعضها المواجهة وتقل مبيعاتها جيلاً بعد جيل، حتى يتم إيقافها تماماً. وفي هذا التقرير نستعرض 9 سيارات ستختفي قريباً من الأسواق العالمية.

- أودي R8.

- أودي TT رودستر و A5 كابروليه.

- بي ام دبليو الفئة الثالثة جران توريزمو.

- شيفروليه امبالا.

- شيفروليه سونيك.

- شيفروليه سبارك.

- مرسيدس SLC.

- فولكس واجن بيتل.