9 سيارات ستختفي من الأسواق العالمية
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9 سيارات ستختفي من الأسواق العالمية

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العرب اليوم - 9 سيارات ستختفي من الأسواق العالمية

Audi R8
واشنطن - العرب اليوم

تواجه بعض السيارات نجاحاً طويل الأمد في الأسواق العالمية وفي الجهة الأخرى تخسر بعضها المواجهة وتقل مبيعاتها جيلاً بعد جيل، حتى يتم إيقافها تماماً. وفي هذا التقرير نستعرض 9 سيارات ستختفي قريباً من الأسواق العالمية.

- أودي R8.
- أودي TT رودستر و A5 كابروليه.
- بي ام دبليو الفئة الثالثة جران توريزمو.
- شيفروليه امبالا.
- شيفروليه سونيك.
- شيفروليه سبارك.
- مرسيدس SLC.
- فولكس واجن بيتل.

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9 سيارات ستختفي من الأسواق العالمية 9 سيارات ستختفي من الأسواق العالمية



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9 سيارات ستختفي من الأسواق العالمية 9 سيارات ستختفي من الأسواق العالمية



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