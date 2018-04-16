تعرف على أقوى المحركات في العالم بحسب عدد السلندرات

عللى الرغم من تشابه العديد من المحركات في عدد السلندرات وسعة المحركات، إلا أن لكل مهندس ولكل شركة لمستها الخاصة وإبداعها التقني على محركاتها.

في هذه القائمة سنعرض عليكم أقوى المحركات في العالم وفقًا لعدد السلندرات الخاصة بها، لن تحتوي القائمة على المحركات الهجينة التي ترتبط بمحركات كهربائية وسنكتفي بالمحركات التي تعمل على الوقود فقط.

2 سلندر: أصغر محركات السيارات المتوفرة تتكون من سلندرين فقط وأقواها هو محرك فيات بسعة 0.9 لتر وينتج قوة تبلغ 103 حصان.

3 سلندر: محرك فورد الفريد من نوعه يأتي بثلاثة سلندرات ونظام Ecoboost لينتج قوة تبلغ 136 حصان ويحتل المركز الأول في فئته.

4 سلندر: محرك مرسيدس AMG المزود بشاحن تيربو في كل من A45 و CLA45 و GLA45 هو الأقوى عالمياً بقوة تبلغ 375 حصان.

5 سلندر: هذه المحركات نادرة ولا نراها كثيراً وتتوفر حالياً في أودي TT RS و RS3 بقوة تبلغ 400 حصان.

6 سلندر: لا يمكن ذكر هذا الرقم بدون أن تظهر بورش فوراً، محرك 911 ثنائي التيربو هو الأقوى عالمياً حيث ينتج قوة تبلغ 690 حصان.

8 سلندر: ليست فيراري 488 GTB ولا مكلارين 720S ولا حتى دودج، بل محرك كوينجسيج ثنائي التيربو بسعة 5.0 لتر ينتج 1,360 حصان هو الأقوى عالمياً.

10 سلندر: أقوى محركات هذه الفئة هو محرك فايبر ACR بقوة تبلغ 645 حصان ولكن لأنه تم إيقافها، فإن أقوى محرك متوفر الآن هو محرك لامبورغيني هوراكان بقوة تبلغ 630 حصان.

12 سلندر: لا يمكن ذكر هذه الفئة بدون أي يأتي اسم فيراري فوراً حيث تمتلك الشركة الإيطالية العريقة أقوى محرك V12 في العالم بقوة تبلغ 790 حصان نراه في 812 سوبرفاست.

16 سلندر: بوقاتي تسيطر على هذه الفئة لوحدها بمحرك تشيرون رباعي التيربو الذي يولد 1,500 حصان.