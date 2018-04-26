المواصفات الكاملة لسيارة لكزس es الجديدة

أطلقت "لكزس" الجيل السادس من ES، لمنافسة مرسيدس E-class، بي ام دبليو الفئة الخامسة وأودي A6، فتصميمها الخارجي مريحًا للعين، ومصابيحها مستوحاة من LS، ومن الخلف نري مصابيح مثلثية تكتمل بقطعة الكروم الواصلة بينها بشكل جميل.

تتشارك لكزس ES الجديدة كلياً قاعدة العجلات مع تويوتا أفالون، ما يعني أنها مبنية علي GA-K، والتي سمحت لها بزيادة طولها بمقدار 2.6 انش، وزيادة عرضها بمقدار 1.8 انش، وزيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 2 انش مقارنةً بالجيل الحالي.

وتتوفر برزمة F-Sport وهي السيارة ذات اللون الأزرق في الصور أدناه والتي تحصل علي جنوط مميزة وجناح مدمج، وتغييرات في الصدام الأمامي بالإضافة إلي صوت محسّن للعادم.

من الداخل ركزت لكزس في عملية تطويرها علي الفخامة والراحة كعوامل أساسية، ووفرت الشركة اليابانية أفضل أنواع الجلود والتطعيمات الخشبية والألمنيوم.

تظهر شاشة النظام الترفيهي في الأعلي بمقاس 8 انش قياسياً ويمكن طلبها بمقاس 12.3 انش، ويتم التحكم بها بواسطة لوح التحكم بجانب ناقل الحركة، ويدعم النظام الترفيهي كلاًّ من آبل كاربلاي وأمازون أليكسا. أسفل الشاشة نري أزرار التحكم بشكل أنيق وفي الأسفل تظهر أزرار التحكم في نظام التكييف بشكل مبسط أيضاً.

فيما تتوفر لكزس ES بفئتين هما ES 350 وES 300h، الفئة الأولي تحمل محرك 6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة ممتازة تبلغ 302 حصان، بزيادة 34 حصان عن الجيل الحالي وعزم يصل إلي 268 رطل-قدم، أما الفئة الهجينة فتحمل محرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر، مع بطارية مدمجة ليصبح إجمالي القوة 215 حصان بزيادة 15 حصان عن الجيل السابق، فيما ترتبط جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ينقل القوة إلي الإطارات الأمامية فقط.