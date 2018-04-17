بعد كشف شفرولية عن كمارو 2019 بتحديثات منتصف العمر، لاقت كمارو 2019 ضجة إعلامية عن التغيير المبكر في تصميمها.
ولكن، إن كنت من الناس الذين قالو بأنهم سينتظرون مشاهدة كمارو في الطبيعة قبل الحكم على تصميمها، إليك هذا الفيديو والذي يعرض كافة تفاصيل كمارو الخارجية في إحدا مواقف السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
ميكانيكياً تحافظ كمارو على خياراتها المعتادة من المحركات وهي محرك V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 455 حصان، يليه محرك V6 ينتج قوة تبلغ 335 حصان، وأخيراً محرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 275 حصان. ترتبط المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي جديد كلياً من 10 سرعات. شملت التحديثات كذلك نظام تعليق FE3 ومكابح بريمبو عالية الأداء.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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