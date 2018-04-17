بعد كشف شفرولية عن كمارو 2019 بتحديثات منتصف العمر، لاقت كمارو 2019 ضجة إعلامية عن التغيير المبكر في تصميمها.

ولكن، إن كنت من الناس الذين قالو بأنهم سينتظرون مشاهدة كمارو في الطبيعة قبل الحكم على تصميمها، إليك هذا الفيديو والذي يعرض كافة تفاصيل كمارو الخارجية في إحدا مواقف السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ميكانيكياً تحافظ كمارو على خياراتها المعتادة من المحركات وهي محرك V8 بسعة 6.2 لتر ينتج قوة تبلغ 455 حصان، يليه محرك V6 ينتج قوة تبلغ 335 حصان، وأخيراً محرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 275 حصان. ترتبط المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي جديد كلياً من 10 سرعات. شملت التحديثات كذلك نظام تعليق FE3 ومكابح بريمبو عالية الأداء.