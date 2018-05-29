تعرف على أبرز مواصفات سيتروين c5 aircross الجديدة

كشفت شركة ستروين النقاب عن سيارتها C5 Aircross الجديدة، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة C5 Aircross الجديدة تأتي بطول 50ر4 متر وتتمتع بسعة حمولة تتراوح بين 580 و720 لترا، مع إمكانية زيادتها إلى 1630 لترا.
وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة باقة تضم اثنين من محركات البنزين بقوة 96 كيلووات/130 حصان و132 كيلووات/180 حصان وكذلك اثنين من محركات الديزل بنفس مستويات القوة. وتتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.
وبحلول نهاية العام القادم ستتوفر السيارة بنسخة هجين Plug-In كأول سيارة من نوعها لدى الشركة الفرنسية، وتتمتع هذه النسخة بالقدرة على السير لمسافة 60 كلم بالطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن تطلق ستروين سيارتها C5 Aircross الجديدة في يناير 2019 لتشعل نار المنافسة مع فولكس فاجن Tiguan وسيات Ateca، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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