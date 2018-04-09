أوبر تعلن عن إلغاء أحدي خدماتها في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت شركة "أوبر" العالمية المتخصصة في النقل الذكي عن قرارها بإلغاء إحدى خدماتها المتوفرة بنهاية يونيو المقبل، وهي خدمة "أوبر راش" المتخصصة بالتوصيل عند الطلب ، وذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وعملاً بهذا القرار أرسلت "أوبر" رسائل إلكترونية إلى المستخدمين في العديد من المدن الأمريكية لإبلاغهم بإلغاء الخدمة في 30 يونيو المقبل، فيما ستركز الشركة على خدمة توصيل الطعام "Uber Eats" بحسب موقع "ذا درايف".

وقال فريق مدينة نيويورك في "أوبر راش" في رسالته إلى المستخدمين:"في أوبر نحن نؤمن بالمراهنات الجريئة، وفي الوقت الذي ينتهي فيه أوبر راش نشعر ببعض الحزن، لكننا سنواصل مهمتنا المتمثلة في بناء تكنولوجيا موثوقة تخدم الناس والمدن في جميع أنحاء العالم".

وكانت "أوبر" أطلقت خدمة التوصيل عند الطلب في عام 2014، في مدينة مانهاتن الأمريكية، والتي سمحت لمستخدميها بتعيين أحد موظفيها لالتقاط حزمة وتسليمها إلى موقع آخر، وتوسعت الشركة بعد ذلك في خدمة "أوبر راش"، لتنتقل إلى مدن شيكاغو وسان فرانسيسكو في عام 2015، وحاولت الشركة خلال الفترة الماضية توسيع خدمتها لتشمل المزيد من الولايات والمدن الأمريكية، إلا أن اقتصار الخدمة على 3 مدن فقط ربما يكون قد دفع "أوبر" لاتخاذ قرارها بإلغاء الخدمة.