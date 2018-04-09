أوبر تعلن عن إلغاء أحدي خدماتها في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت شركة "أوبر" العالمية المتخصصة في النقل الذكي عن قرارها بإلغاء إحدى خدماتها المتوفرة بنهاية يونيو المقبل، وهي خدمة "أوبر راش" المتخصصة بالتوصيل عند الطلب ، وذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
وعملاً بهذا القرار أرسلت "أوبر" رسائل إلكترونية إلى المستخدمين في العديد من المدن الأمريكية لإبلاغهم بإلغاء الخدمة في 30 يونيو المقبل، فيما ستركز الشركة على خدمة توصيل الطعام "Uber Eats" بحسب موقع "ذا درايف".
وقال فريق مدينة نيويورك في "أوبر راش" في رسالته إلى المستخدمين:"في أوبر نحن نؤمن بالمراهنات الجريئة، وفي الوقت الذي ينتهي فيه أوبر راش نشعر ببعض الحزن، لكننا سنواصل مهمتنا المتمثلة في بناء تكنولوجيا موثوقة تخدم الناس والمدن في جميع أنحاء العالم".
وكانت "أوبر" أطلقت خدمة التوصيل عند الطلب في عام 2014، في مدينة مانهاتن الأمريكية، والتي سمحت لمستخدميها بتعيين أحد موظفيها لالتقاط حزمة وتسليمها إلى موقع آخر، وتوسعت الشركة بعد ذلك في خدمة "أوبر راش"، لتنتقل إلى مدن شيكاغو وسان فرانسيسكو في عام 2015، وحاولت الشركة خلال الفترة الماضية توسيع خدمتها لتشمل المزيد من الولايات والمدن الأمريكية، إلا أن اقتصار الخدمة على 3 مدن فقط ربما يكون قد دفع "أوبر" لاتخاذ قرارها بإلغاء الخدمة.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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