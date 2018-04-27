أعلنت شركة "آستون مارتن" عن إعادة إطلاق طراز "دي بي إس سوبرليغيرا"، الرياضي من جديد.

وتعد سيارة " آستون مارتن" المنتظر طرحها، من أقوى سيارات الشركة، والتي شاركت بها في عدد كبير من السباقات.

ويعود تاريخ هذا الطراز، إلي عام 1967 ، والتي أرتبط باسم "آستون مارتن" لمدة تجاوزت 50 عاماً تقريباً .

وبعد اختفائها لفترة من الوقت، قام كبير مصممي الشركة "ماريك رايخمان" بتدشين الطراز من جديد في عام 2007.

وتعمل " آستون مارتن"، علي تطوير جميع طرازاتها ضمن خطة شاملة تسمي "خطة القرن الثاني".

ولم تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل الفنية للطراز المتوقع طرحة خلال الأشهر القليلة القادمة .