الجيل الجديد من بي إم دابليو x3 يحصل على إطارات كورية جديدة

وردت شركة "هانكوك تاير مانيفاكتشورنج" الكورية، لشركة بي إم دابليو الألمانية، 3 أنواع من الإطارات الكورية لاستخدامها مع الجيل الجديد من السيارة "إكس3".
والإطار "فينتوس إس1 إس.يو.في" مصمم للاستخدام في فصل الصيف، منذ أغسطس من العام الماضي، وفي كانون يناير الماضي بدأت الشركة توريد الإطار "وينتر وان" المصمم للاستخدام في الطقس البارد، والإطار "كينيرجي جي.تي" للاستخدام طوال السنة.
وأشارت وكالة "هانكوك" الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه يتم توريد هذه الإطارات باعتبارها "المنتج الأصلي" للسيارة الجديدة "إكس3 إس.يو.في".
وذكرت "هانكوك" أنها تورد الإطار "كينيرجي جي.تي" إلى مصنع "بي.إم.دبليو" في الولايات المتحدة وتورد النوعين الآخرين لمصانع الشركة الألمانية في أوروبا.
ورغم أن توريد الإطارات باعتبارها "المنتج الأصلي" لأي شركة صناعة سيارات لا يحقق إيرادات كبيرة بالنسبة لشركة صناعة الإطارات، لكنه يضمن لها جعل الشركات الكبرى التي لديها أساطيل من السيارات المستخدمة لهذه الإطارات باعتبارها "المنتج الأصلي" عملاء مباشرين لشركة الإطارات، كما يحسن صورة العلامة التجارية لها ويرفع سعر المنتج الأصلي.
ومن أجل تحسين صورة علامتها التجارية في العالم، تقوم "هانكوك" بتوريد إطاراتها إلى حوالي 50 شركة صناعة سيارات أجنبية مثل "أودي" و"بي.إم.دبليو" و"مرسيدس بنز" و"بورشه" في ألمانيا.
وبلغت مبيعات "هانكوك" في العام الماضي حوالي 99 مليون إطار تم إنتاجها في 8 مصانع تابعة لها، منها مصنعان في كوريا الجنوبية وثلاثة مصانع في الصين وواحد في المجر وواحد في إندونيسيا وواحد في الولايات المتحدة، كما حققت الشركة الكورية من توريدها الإطارات بالعامم الماضي حوالي 30% من إجمالي إراداتها.
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