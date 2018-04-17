بينينفارينا تتوعد بإطلاق سيارة كهربائية خارقة

توعدت شركة بينينفارينا بأن سيارتها الهايبركار الكهربائية القادمة سوف تنطلق من 0 إلى 100 كم/س في أقل من ثانيتين، لتنافس تيسلا رودستر التي تعتبر أسرع سيارة إنطلاقاً في العالم. رئيس الشركة الإيطالية السيد Michael Perschke أكد أن الهايبركار القادمة ستكون “حقيقية” وسوف يبلغ سعرها 2 مليون يورو أي حوالي 9.3 مليون ريال وستصل إلى الأسواق عام 2020.
لم يكتفي مايكل بذلك وأكد أن شركته تعمل كذلك على SUV كهربائية بعد الإنتهاء من تطوير الهايبركار.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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