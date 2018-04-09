فولفو xc60 تفوز بجائزة سيارة العام في الشرق الأوسط

بعد أيام قليلة من إعلان لجنة جائزة سيارة العام العالمية فوز فولفو XC60 بلقب هذا العام في معرض نيويورك 2018، أعلنت اللجنة التحكيمية المنظمة لجائزة سيارة العام في الشرق الأوسط MECOTY عن فوز فولفو XC60 بلقب سيارة العام في الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض أبوظبي.
وقال جيسوس فرنانديز دي ميسا، مدير عام مستوردي فولفو في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط: "نحن فخورون وسعداء بالفوز بهذه الجوائز المرموقة، إن جائزة سيارة العام في الشرق الأوسط، وأيضاً جوائز فئتي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات تثبت أن فولفو للسيارات تمتلك القدرات التصميمية الملائمة والأداء المتميز إضافة إلى إمكانات الاتصال بشبكة الإنترنت ومختلف التقنيات المساعدة التي تستقطب العملاء في منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر سوقاً مهماً بالنسبة لنا".
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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