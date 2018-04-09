فولفو xc60 تفوز بجائزة سيارة العام في الشرق الأوسط

بعد أيام قليلة من إعلان لجنة جائزة سيارة العام العالمية فوز فولفو XC60 بلقب هذا العام في معرض نيويورك 2018، أعلنت اللجنة التحكيمية المنظمة لجائزة سيارة العام في الشرق الأوسط MECOTY عن فوز فولفو XC60 بلقب سيارة العام في الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض أبوظبي.

وقال جيسوس فرنانديز دي ميسا، مدير عام مستوردي فولفو في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط: "نحن فخورون وسعداء بالفوز بهذه الجوائز المرموقة، إن جائزة سيارة العام في الشرق الأوسط، وأيضاً جوائز فئتي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات تثبت أن فولفو للسيارات تمتلك القدرات التصميمية الملائمة والأداء المتميز إضافة إلى إمكانات الاتصال بشبكة الإنترنت ومختلف التقنيات المساعدة التي تستقطب العملاء في منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر سوقاً مهماً بالنسبة لنا".