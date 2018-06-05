أعلنت شركة أوبل عن تقديم موديل GSi من أيقونتها Corsa الصغيرة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل Corsa GSi الجديدة يتميز من خلال جنوط كبيرة مصنوعة من معدن خفيف قياس 18 بوصة، وشبكة مبرد على شكل قرص العسل، ومبيت مرايا خارجية بمظهر الكربون لموديلات السباق، فضلا عن الاسبويلر الخلفي على حافة السقف.

وتم تجهيز السيارة بمجموعة تعليق رياضية، ونظام توجيه. وفي المقصورة الداخلية يتوفر للسيارة مقاعد ريكارو الرياضية، مع مقود رياضي، كما تظهر الكسوة الجلدية على عصا نقل الحركة، والدواسات الرياضية المصنوعة من الألومنيوم.

وبحسب الرغبة يتم تجهيز السيارة بنظام الملتيميديا IntelliLink، لدمج الهواتف الذكية، التي تعمل بنظامي أبل أي أو إس وأندرويد.

وتعتمد السيارة الجديدة على سواعد محرك تربو سعة 1.4 لتر وبقوة 150 حصان/220 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وهو ما يمنح السيارة القدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8.9 ثانية، والوصول إلى السرعة القصوى 207 كلم/س.

وتروج الشركة التابعة لمجموعة جنرال موتورز لسيارتها الجديدة من خلال معدل استهلاك يتراوح بين 6.2 و 6.3 لتر/100 كلم.

ولم تكشف أوبل بعد عن سعر الموديل GSi من سيارتها الصغيرة Corsa.