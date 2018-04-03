تعديلات جذرية على طراز عام 2019 من سيارة «إكس 4»

أدخلت الصانعة الألمانية «بي إم دبليو» تعديلات جذرية على طرازها لعام 2019 من سيارتها «إكس 4»، التي سيتم الكشف عنها للمرة الأولى، الشهر المقبل، على هامش فعاليات «معرض جنيف الدولي للسيارات»، وذلك بعد أن حصلت السيارة الجديدة على تصميم أكثر جاذبية، مقترناً بأبعاد أكبر حجماً من سابقه.

وجاءت «إكس 4» الجديدة مع شبك تهوية أكبر حجماً، ومصابيح أمامية منفصلة عن الشبكة، كما تم الاستغناء عن مصابيح الضباب الدائرية، وصولاً إلى اعتماد تصميم رفيع للمصابيح الخلفية، كما أسهمت الخطوط التصميمية الجديدة في زيادة الانسيابية بدرجة كبيرة، بتسجيل الطراز الجديد معدل انسيابية يبلغ 0.30.

وترافقت التحسينات على الهيكل بزيادة في الأبعاد الخارجية، مع زيادة الطول الإجمالي بنحو ثلاث بوصات، والعرض قرابة 1.5 بوصة، ما انعكس بدوره على زيادة طول قاعدة العجلات بنحو بوصتين إضافيتين، وبالتالي الحصول على مقصورة أكثر رحابة من الداخل.

وميكانيكياً، وفرت «بي إم دبليو» أربعة خيارات من محركات الديزل، بجانب محركين من وقود البنزين، بدءاً من طراز «X Deive 30i» المزود بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة اللترين، والمعزز بالتوربو الذي ينتج قوة 252 حصاناً، وصولاً إلى طراز «M40i» ذي محرك الأسطوانات الست بسعة ثلاثة لترات، والذي ينتج قوة 360 حصاناً.