تعديلات جذرية على طراز عام 2019 من سيارة «إكس 4»

أدخلت الصانعة الألمانية «بي إم دبليو» تعديلات جذرية على طرازها لعام 2019 من سيارتها «إكس 4»، التي سيتم الكشف عنها للمرة الأولى، الشهر المقبل، على هامش فعاليات «معرض جنيف الدولي للسيارات»، وذلك بعد أن حصلت السيارة الجديدة على تصميم أكثر جاذبية، مقترناً بأبعاد أكبر حجماً من سابقه.
وجاءت «إكس 4» الجديدة مع شبك تهوية أكبر حجماً، ومصابيح أمامية منفصلة عن الشبكة، كما تم الاستغناء عن مصابيح الضباب الدائرية، وصولاً إلى اعتماد تصميم رفيع للمصابيح الخلفية، كما أسهمت الخطوط التصميمية الجديدة في زيادة الانسيابية بدرجة كبيرة، بتسجيل الطراز الجديد معدل انسيابية يبلغ 0.30.
وترافقت التحسينات على الهيكل بزيادة في الأبعاد الخارجية، مع زيادة الطول الإجمالي بنحو ثلاث بوصات، والعرض قرابة 1.5 بوصة، ما انعكس بدوره على زيادة طول قاعدة العجلات بنحو بوصتين إضافيتين، وبالتالي الحصول على مقصورة أكثر رحابة من الداخل.
وميكانيكياً، وفرت «بي إم دبليو» أربعة خيارات من محركات الديزل، بجانب محركين من وقود البنزين، بدءاً من طراز «X Deive 30i» المزود بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة اللترين، والمعزز بالتوربو الذي ينتج قوة 252 حصاناً، وصولاً إلى طراز «M40i» ذي محرك الأسطوانات الست بسعة ثلاثة لترات، والذي ينتج قوة 360 حصاناً.
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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