بينينفارينا تتوعد بإطلاق سيارة كهربائية خارقة

توعدت شركة بينينفارينا بأن سيارتها الهايبركار الكهربائية القادمة سوف تنطلق من 0 إلى 100 كم/س في أقل من ثانيتين، لتنافس تيسلا رودستر التي تعتبر أسرع سيارة إنطلاقاً في العالم. رئيس الشركة الإيطالية السيد Michael Perschke أكد أن الهايبركار القادمة ستكون “حقيقية” وسوف يبلغ سعرها 2 مليون يورو أي حوالي 9.3 مليون ريال وستصل إلى الأسواق عام 2020.

لم يكتفي مايكل بذلك وأكد أن شركته تعمل كذلك على SUV كهربائية بعد الإنتهاء من تطوير الهايبركار.