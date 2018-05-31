تستعد شركة "بورش" لإطلاق نسخة هجينة من سيارتها Cayenne، التي يتم شحنها بالكهرباء في نهاية مايو الجاري.
وتنطلق السيارة بقوة 340 كيلووات/462 حصان ويمكنها السير لمسافة تصل إلى 44 كلم اعتماد على الطاقة الكهربائية فقط وبسرعة تصل إلى 135 كلم/س.
وعلى صعيد الجوانب التقنية أكدت بورشه أن سيارة الأراضي الوعرة الهجين تعتمد على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3 لترات وبقوة 250 كيلووات/340 حصان، ومحرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، مع بطارية الليثيوم أيون بسعة تبلغ 14.1 كيلووات ساعة.
ويتم نقل قوة منظومة الدفع الهجين إلى العجلات قياس 22 بوصة عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات.
وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 5.0 ثانية وتصل سرعتها القصوى إلى 253 كلم/س.
ويمكن إعادة شحن البطارية عن طريق المقبس الكهربائي المنزلي في غضون 7.8 ساعة، وعند تجهيز السيارة بشاحن 7.2 كيلووات الاختياري، فإنه يمكن إعادة شحن البطارية بالكامل في غضون 2.3 ساعة.
ولأول مرة تقدم شركة بورش مجموعة عادم رياضية لمنظومة الدفع الهجين، كما تتمتع السيارة الجديدة بوزن قطر يبلغ 3.5 طن، يبدأ سعرها من 89 ألف و822 يورو.
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ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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