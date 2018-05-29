50 ألف جنيه زيادة في أسعار فولفو S-60 خلال مايو

أعلنت مجموعة عز العرب، وكيل علامة فولفو السويدية في مصر عن تحريك أسعار سيارة فولفو S60 السيدان بفئتيها بمقدار 50 ألف جنيه.
وأصبح سعر الفئة COMFORT من فولفو S60 بعد الزيادة 648 ألف جنيه بدلًا من 598 ألف جنيه، أما الفئة premium فقد وصل سعرها 748 ألف جنيه بدلًا من 698 ألفًا في أبريل.
يأتي ذلك في الوقت الذي ثبت الوكيل أسعار فولفو XC-60 كروس أوفر، لتباع الفئة R Design بمليون و290 ألف جنيه، والفئة Momentum بمليون و190 ألف جنيه، والفئة inscription بمليون و390 ألفًا.
ولم تتغير كذلك أسعار فولفو XC-90 كروس أوفر الجديدة خلال مايو الجاري، حيث تباع الفئة الأولى Momentum5 خماسية المقاعد بمليون و680 ألف جنيه، والفئة الثانية Momentum 7 سباعية المقاعد بمليون و750 ألف جنيه، والفئة Inscription بمليون و980 ألف جنيه.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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