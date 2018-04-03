«جي إم سي تيرين 2018» تنطلق في أسواق الشرق الأوسط

سجلت أسواق الشرق الأوسط، أخيراً، وصول طراز عام 2018 من سيارة «جي إم سي تيرين»، كاشفة بذلك عن فصل جديد من لغة التصميم الخاصة بالعلامة الأميركية الشهيرة، مع تصميم هندسي ذكي يحدد هوية علامة السيارات الرياضية المدمجة الفاخرة.
وتقدم «جي إم سي» للمتعاملين مجموعة واسعة من الخيارات، مع محركين جديدين بنظام توربو، بدءاً من محرك ذي سعة 1.5 لتر، وصولاً إلى محرك ذي سعة لترين، ويتصل كلا المحركين مع ناقل حركة مكون من تسع سرعات، هو الأول من نوعه على صعيد طرز العلامة الأميركية.
وتأتي «تيرين» الجديدة بمواصفات قياسية مع نظام «جي إم سي» المميز للتحكم بالدفع من قبل السائق بحسب ظروف القيادة، وتعتبر بعض العناصر، كنمط الاستجابة لنظام التسارع، مثالية لنماذج القيادة المختارة. وعلى صعيد الفئة النخبوية (دينالي)، قدمت «جي إم سي» شبكاً أمامياً من الكروم، ومواصفات خاصة، من ضمنها لوحة أجهزة البيانات بلون الهيكل الخارجي، ومقاعد منخفضة، وشرائح جانبية للهيكل، بجانب تزويدها بمصابيح أمامية بتقنية
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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