«جي إم سي تيرين 2018» تنطلق في أسواق الشرق الأوسط

سجلت أسواق الشرق الأوسط، أخيراً، وصول طراز عام 2018 من سيارة «جي إم سي تيرين»، كاشفة بذلك عن فصل جديد من لغة التصميم الخاصة بالعلامة الأميركية الشهيرة، مع تصميم هندسي ذكي يحدد هوية علامة السيارات الرياضية المدمجة الفاخرة.

وتقدم «جي إم سي» للمتعاملين مجموعة واسعة من الخيارات، مع محركين جديدين بنظام توربو، بدءاً من محرك ذي سعة 1.5 لتر، وصولاً إلى محرك ذي سعة لترين، ويتصل كلا المحركين مع ناقل حركة مكون من تسع سرعات، هو الأول من نوعه على صعيد طرز العلامة الأميركية.

وتأتي «تيرين» الجديدة بمواصفات قياسية مع نظام «جي إم سي» المميز للتحكم بالدفع من قبل السائق بحسب ظروف القيادة، وتعتبر بعض العناصر، كنمط الاستجابة لنظام التسارع، مثالية لنماذج القيادة المختارة. وعلى صعيد الفئة النخبوية (دينالي)، قدمت «جي إم سي» شبكاً أمامياً من الكروم، ومواصفات خاصة، من ضمنها لوحة أجهزة البيانات بلون الهيكل الخارجي، ومقاعد منخفضة، وشرائح جانبية للهيكل، بجانب تزويدها بمصابيح أمامية بتقنية