أعلنت شركة "فورد موتور" ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.74 مليار دولار بما يعادل 0.43 دولار للسهم مقابل 1.59 مليار دولار بما يعادل 0.40 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كان المحللون يتوقعون وصول أرباح المساهمين خلال الربع الأول إلى 0.41 دولار للسهم الواحد.
في الوقت نفسه زادت إيرادات "فورد" خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.4% إلى 42 مليار دولار مقابل 39.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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أصبحت كاتي هولمز هي أحد رموز الموضة منذ زواجها وطلاقها من النجم توم كروز، وفي ليلة الأربعاء في نيويورك، ظهرت مرة أخرى في عرض أزياء لا تشوبه شائبة في احتفال "بروكس براذرز مرتين". فستان كيتي يبرز جمالها ورشاقتها وتألقت الممثلة ذات 39 عامًا في ثوب بلا أكمام بلون البرقوق، مع فتحة صدر كلاسيكية وخط عنق منخفض، بينما سقطت أطراف الفستان على الأرض وتجمّعت حول قدميها في شكل بديع، فيما كانت تقف أمام المصورين في الحدث، وقد تميّز الفستان بتفاصيل صغيرة عبارة عن زهور رقيقة على طول خط العنق وحمّالات الكتف وتحت دعامة الصدر، وانسدل الفستان في جمال ورقة تظهر براءتها، أما شعرها المفرود فقد ظهر جميلًا مثل الحرير اللامع، وانسدل بأناقة وكان مُثَبَّتًا خلف أذن واحدة من جهة والجهة الأخرى أًسدلت علي جبهتها وعينها. تتألق كريستينا هندريكس بشعرها الأحمر الناري وبدت
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