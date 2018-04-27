أعلنت شركة "فورد موتور" ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.74 مليار دولار بما يعادل 0.43 دولار للسهم مقابل 1.59 مليار دولار بما يعادل 0.40 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح المساهمين خلال الربع الأول إلى 0.41 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زادت إيرادات "فورد" خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.4% إلى 42 مليار دولار مقابل 39.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.