قامت شيفرولية بتحديث مجال محركات سلفيرادو 2019 الجديدة، تحديدا محركات الثمان سلندرات سعات 5.3 لتر و6.2 لتر، ليحصل الاثنان على نظام إدارة ديناميكية للوقود و17 مود مختلف للتحكم في السلندرات.

وحدثت شيفروليه أيضا، بحسب موقع المربع نت، محرك الست سلندرات سعة 4.3 لتر، والمستمر عرضه في إصدار WT الأرخص ثمنا، لتصل قوته حاليا إلى 285 حصان وعزم دورانه 413 نيوتن-متر، مقارنة بمحرك الثمان سلندرات بقوة 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن-متر.

ويوفر المحرك الجديد عزم الدوران أعلى بـ 22% واستهلاك أفضل للوقود ونسبة وزن-قوة أعلى من المحرك الآخر.