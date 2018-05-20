قامت شيفرولية بتحديث مجال محركات سلفيرادو 2019 الجديدة، تحديدا محركات الثمان سلندرات سعات 5.3 لتر و6.2 لتر، ليحصل الاثنان على نظام إدارة ديناميكية للوقود و17 مود مختلف للتحكم في السلندرات.
وحدثت شيفروليه أيضا، بحسب موقع المربع نت، محرك الست سلندرات سعة 4.3 لتر، والمستمر عرضه في إصدار WT الأرخص ثمنا، لتصل قوته حاليا إلى 285 حصان وعزم دورانه 413 نيوتن-متر، مقارنة بمحرك الثمان سلندرات بقوة 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن-متر.
ويوفر المحرك الجديد عزم الدوران أعلى بـ 22% واستهلاك أفضل للوقود ونسبة وزن-قوة أعلى من المحرك الآخر.
GMT 00:00 2018 الإثنين ,21 أيار / مايوسيارة "هوندا NSX Type R" قادمة في 2019 بقوة 641 حصان
GMT 23:55 2018 الأحد ,20 أيار / مايو9 سيارات ستختفي من الأسواق العالمية
GMT 22:51 2018 الخميس ,17 أيار / مايوبورش كايين S تبدأ رحلتها حول العالم
GMT 22:48 2018 الخميس ,17 أيار / مايو"آستون مارتن" تنوي طرح نماذج جديدة من " فانتاج" الرياضية هذا الصيف
GMT 22:47 2018 الخميس ,17 أيار / مايوأسعار "هيونداي توسان 2019" بعد تصدرها للمبيعات في مصر
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
أرسل تعليقك