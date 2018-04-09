تسربت أول صورة للكزس ES 2019 الجديدة كلياً على أحد مواقع التواصل الإجتماعية الصينية وتظهر فيها المقدمة بشكل واضح.
سيواجه الجيل الجديد من ES تحدي كبير لتعويض GS، التي ذكرت لكزس في تصريح غير رسمي أنها ستوقف إنتاجها، ولذا أخذت لكزس كامل وقتها في تطوير ES 2019 برفقة مرسيدس E-Class، وأودي A6.
في الصورة المسربة تظهر المقدمة بشبك جديد شبيه نسبياً بالفئة الرياضية من 570 LX، بينما تظهر المصابيح الأمامية بتصميم شبيه هو الآخر بشقيقتها الأكبر LS في خطوة من لكزس للإرتقاء بمستوى فخامة ES.
بالإضافة إلى هذه الصورة المسربة، نعلم أن ES 2019 ستكون مبنية على قاعدة عجلات TNGA من تويوتا، وهذا يعني وزناً أقل وجودة قيادة أفضل. أما من حيث الأداء يتوقع أن تحتفظ ES 2019 بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر بقوة 300 حصان للفئة الأعلى، ومن الممكن جداً أن نشاهد ES الجديدة بنظام الدفع الخلفي، لتعويض غياب GS التي يشاع بأنها ستتحول إلى فئة كوبيه بأربعة أبواب.
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ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
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