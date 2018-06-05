كشفت شركة جاجوار عن أيقونتها XE SV Project 8 الجديدة، التي تعد أقوى وأسرع سيارة صالون في تاريخ الشركة البريطانية.
وأوضحت جاجوار أن السيارة XE SV Project8 الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 0ر5 لتر وبقوة 441 كيلووات/600 حصان، مع عزم دوران أقصى 700 نيوتن متر.
وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الصالون من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 7ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى عند حاجز 322 كلم/س. ويبلغ معدل الاستهلاك 0ر11 لتر/100 كلم.
وأعلنت جاجوار عن طرح الأيقونة XE SV Project8 الجديدة في الخريف نظير سعر يبدأ من 182 ألف يورو، أي نحو (ثلاثة ملايين و700 ألف جنيه مصري).
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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