كشفت شركة جاجوار عن أيقونتها XE SV Project 8 الجديدة، التي تعد أقوى وأسرع سيارة صالون في تاريخ الشركة البريطانية.

وأوضحت جاجوار أن السيارة XE SV Project8 الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات V8 سعة 0ر5 لتر وبقوة 441 كيلووات/600 حصان، مع عزم دوران أقصى 700 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الصالون من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 7ر3 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى عند حاجز 322 كلم/س. ويبلغ معدل الاستهلاك 0ر11 لتر/100 كلم.

وأعلنت جاجوار عن طرح الأيقونة XE SV Project8 الجديدة في الخريف نظير سعر يبدأ من 182 ألف يورو، أي نحو (ثلاثة ملايين و700 ألف جنيه مصري).