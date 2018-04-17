أعلنت شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عن توقّف خط إنتاجها الخاص بسيارة “موديل 3” وذلك لإصلاح المشاكل المُتعلقة بتصنيع السيارة في الوقت الحالي.

كانت الشركة قد أعلنت عن نيتها رفع مستوى انتاجها لهذا النوع من السيارات إلى 5000 سيارة أسبوعياً، إلا أنها فشلت في الوصول للرقم المبدئي الذي وضعته بالوصول للرقم 2500 سيارة في الأسبوع، حيث شهدت الشركة تصنيع 2000 سيارة بشكل أسبوعي فقط!

عملية الإيقاف ستستمر لحوالي 5 أيام، وستحاول الشركة خلالها إصلاح المشاكل المُتعلقة بخط الإنتاج للوصول للرقم المطلوب خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن الشركة تحدثت في وقتٍ سابق عن خطتها لمضاعفة خط الإنتاج بشرط إيقاف العمل على إنتاج السيارة بشكل مؤقت، وهذا التوقف لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على إنتاج سيارات موديل S وموديل X.