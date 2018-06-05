رئيس فيات كرايسلر يؤكد على أهمية تشارجر و تشالنجر

تحدث رئيس مجموعة فيات كرايسلر السيد Sergio Marchionne عن خطط المجموعة المستقبلية، وأكد بأن دودج وكرايسلر ستبقيان. حيث أكد سيرجيو بأن 70% من سيارات مجموعتهم هي ليست سيدان، فعليهم عدم نسيان هذه الفئة المهمة من السيارات. بالإضافة الى قوة إسم سياراتهم السيدان مثل تشارجر و كرايسلر 300. مما يؤكد لنا بأن كلا من دودج و كرايسلر أمنة.
أكدت المجموعة تقارير سابقة أفادت أن دودج ستقدم الأجيال الجديدة من تشارجر و تشالنجر في 2021 واللتين ستكونان مبنيتان على قاعدة عجلات ألفا روميو جوليا لتصبحان أخف وزنًا بكثير وبأداء و تقنيات كبيرة. ولتستمر تشارجر و تشالنجر في المنافسة أكد سيرجيو بأن دودج تعمل حالياً على تحديثات قوية جدا لكلا السيارتين. حيث أكد بأن هذه التحديثات ستكون مختلفة كلياً عن التحديث الحالي.
لم يتحدث سيرجيو عن أي خطط لكرايسلر، ولكن يتوقع بأن تضاف سيارة كروس أوفر في منتصف 2019.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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