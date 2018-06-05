رئيس فيات كرايسلر يؤكد على أهمية تشارجر و تشالنجر

تحدث رئيس مجموعة فيات كرايسلر السيد Sergio Marchionne عن خطط المجموعة المستقبلية، وأكد بأن دودج وكرايسلر ستبقيان. حيث أكد سيرجيو بأن 70% من سيارات مجموعتهم هي ليست سيدان، فعليهم عدم نسيان هذه الفئة المهمة من السيارات. بالإضافة الى قوة إسم سياراتهم السيدان مثل تشارجر و كرايسلر 300. مما يؤكد لنا بأن كلا من دودج و كرايسلر أمنة.

أكدت المجموعة تقارير سابقة أفادت أن دودج ستقدم الأجيال الجديدة من تشارجر و تشالنجر في 2021 واللتين ستكونان مبنيتان على قاعدة عجلات ألفا روميو جوليا لتصبحان أخف وزنًا بكثير وبأداء و تقنيات كبيرة. ولتستمر تشارجر و تشالنجر في المنافسة أكد سيرجيو بأن دودج تعمل حالياً على تحديثات قوية جدا لكلا السيارتين. حيث أكد بأن هذه التحديثات ستكون مختلفة كلياً عن التحديث الحالي.

لم يتحدث سيرجيو عن أي خطط لكرايسلر، ولكن يتوقع بأن تضاف سيارة كروس أوفر في منتصف 2019.