«بيجو» تكشف عن جيل جديد من سيارتها «508»

كشف الصانع الفرنسي «بيحو»، أخيراً، عن جيل جديد من سيارته السيدان المتوسطة الحجم «508»، حمل العديد من التغييرات في لغة التصميم، من أبرزها الاعتماد على مفهوم «الفاستباك» أو ما يعرف بنمط «السيدان الكوبيه»، الذي كان كفيلاً بمنح طراز عام 2019 من هذه السيارة خطوطاً أكثر جاذبية، وصبغة رياضية بشكل واضح، تبرز عبر تداخلات جانبية، ومقدمة هجومية، وارتفاع يبلغ أقل من 1400 ملليمتر.

كما جاء طراز 2019 أقصر من سابقه بنحو 80 ملليمتراً، ليصل إلى 4750 ملليمتراً، وقاعدة عجلات أقصر تبلغ 2750 ملليمتراً، وعلى الرغم من الاعتماد على أبعاد خارجية أقل، إلا أن السيارة الجديدة حصلت على صندوق أمتعة ذي سعة تخزينية أكبر، بعد أن ارتفعت من 473 إلى 485 لتراً.

وداخلياً، تزخر المقصورة بمقود رياضي صغير الحجم، ولوحة عدادات رقمية ذات وضعية مرتفعة فوق حيز المقود، تتيح للسائق النظر إلى بياناتها بوضوح، وصولاً إلى لوح قيادة عصري يبرز مع شاشة وسطية تعمل باللمس، بجانب حصول السيارة على نظام الرؤية الليلي العامل بالأشعة تحت الحمراء.