«بيجو» تكشف عن جيل جديد من سيارتها «508»

كشف الصانع الفرنسي «بيحو»، أخيراً، عن جيل جديد من سيارته السيدان المتوسطة الحجم «508»، حمل العديد من التغييرات في لغة التصميم، من أبرزها الاعتماد على مفهوم «الفاستباك» أو ما يعرف بنمط «السيدان الكوبيه»، الذي كان كفيلاً بمنح طراز عام 2019 من هذه السيارة خطوطاً أكثر جاذبية، وصبغة رياضية بشكل واضح، تبرز عبر تداخلات جانبية، ومقدمة هجومية، وارتفاع يبلغ أقل من 1400 ملليمتر.
كما جاء طراز 2019 أقصر من سابقه بنحو 80 ملليمتراً، ليصل إلى 4750 ملليمتراً، وقاعدة عجلات أقصر تبلغ 2750 ملليمتراً، وعلى الرغم من الاعتماد على أبعاد خارجية أقل، إلا أن السيارة الجديدة حصلت على صندوق أمتعة ذي سعة تخزينية أكبر، بعد أن ارتفعت من 473 إلى 485 لتراً.
وداخلياً، تزخر المقصورة بمقود رياضي صغير الحجم، ولوحة عدادات رقمية ذات وضعية مرتفعة فوق حيز المقود، تتيح للسائق النظر إلى بياناتها بوضوح، وصولاً إلى لوح قيادة عصري يبرز مع شاشة وسطية تعمل باللمس، بجانب حصول السيارة على نظام الرؤية الليلي العامل بالأشعة تحت الحمراء.
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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