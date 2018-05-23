قال نيكولاي مور، رئيس شركة "إفتوفاز" الروسية، المنتجة لسيارة لادا "نيفا" رباعية الدفع، إن الطراز الجديد من نيفا سيكون مختلف تمامًا وأكثر تطورًا من الأجيال السابقة.

وأضاف مور أن الشركة تعمل على تطوير نموذج جديد كليا من سيارات لادا نيفا الشهيرة رباعية الدفع، ومن المحتمل أن نتعاون مع شركتي رينو ونيسان لتطوير هذا النموذج.

ونفى مور وفقًا لموقع قناة "روسيا اليوم" الشائعات التي تحدثت عن بناء نيفا الجديدة ستبنى على قاعدة سيارات رينو داستر، شيرًا أنهم لم يحددوا ما إذا كان سيتم اعتماد الهيكل للسيارة الجديدة، أم ستدخل عليه تعديلات تتناسب مع السوق الروسية ومتطلباتها.

من جانبه، قال ستيف ماتين كبير المصممين في "إفتوفاز" إن الشركة ستحافظ في نموذجها الجديد على الروح الأساسية لسيارات نيفا، مع إدخال تعديلات تجعل السيارة أكثر عصرية وجمالًا.