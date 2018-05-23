قال نيكولاي مور، رئيس شركة "إفتوفاز" الروسية، المنتجة لسيارة لادا "نيفا" رباعية الدفع، إن الطراز الجديد من نيفا سيكون مختلف تمامًا وأكثر تطورًا من الأجيال السابقة.
وأضاف مور أن الشركة تعمل على تطوير نموذج جديد كليا من سيارات لادا نيفا الشهيرة رباعية الدفع، ومن المحتمل أن نتعاون مع شركتي رينو ونيسان لتطوير هذا النموذج.
ونفى مور وفقًا لموقع قناة "روسيا اليوم" الشائعات التي تحدثت عن بناء نيفا الجديدة ستبنى على قاعدة سيارات رينو داستر، شيرًا أنهم لم يحددوا ما إذا كان سيتم اعتماد الهيكل للسيارة الجديدة، أم ستدخل عليه تعديلات تتناسب مع السوق الروسية ومتطلباتها.
من جانبه، قال ستيف ماتين كبير المصممين في "إفتوفاز" إن الشركة ستحافظ في نموذجها الجديد على الروح الأساسية لسيارات نيفا، مع إدخال تعديلات تجعل السيارة أكثر عصرية وجمالًا.
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جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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