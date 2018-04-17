أعلنت شركة "جينيسيس" رسميا عن إطلاق سيارتها الجديدة G70 في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي إطلاق علامة السيارات الفاخرة جينيسيس سيارة السيدان المدمجة في عدد من أسواق المنطقة استكمالًا لتشكيلة طرزها الأساسية من سيارات السيدان.

وصُمّم الطراز G70 كسيارة ديناميكية تتمتع بجاذبية كبيرة لشريحة العملاء الشباب والمتمتعين بروح الحماس، وتنضم إلى سيارة السيدان الكبيرة G90 والطرازين G80 وG80 سبورت متوسطي الحجم، في دلالة على مواصلة التزام جينيسيس بالتميز والأصالة اللذين يميزانها بوصفها أحدث علامات السيارات الفاخرة في العالم.

وتُعدّ G70 أحدث تجسيد لروح العلامة المتطورة، وهي تتسم بتصميم خارجي ديناميكي رشيق، وتصميم داخلي أنيق وبديهي، وخيارين من محركات البنزين؛ محرك من 6 أسطوانات بسعة 3.3 ليتر مع شاحن توربو، وآخر I4 بسعة 2.0 ليتر مع شاحن توربو.

وقال آلتر يلماظ المدير العام لجينيسيس بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، أن العلامة “حظيت بقبول حسن في الشرق الأوسط”، وقال: “ستمثل السيارة G70 فصلاً جديداً مثيراً في قصة نجاح الشركة، ويُنتظر أن تكون الطراز المرتقب من جينيسيس لكثير من عملائنا المحتملين في المنطقة”.

وتحلّ سيارة جينيسيس G70 في صالات العرض بعدما سُلّطت عليها الأضواء في معرض دبي الدولي للسيارات خلال نوفمبر 2017، حيث تلقّت جينيسيس عددًا كبيرًا من الاستفسارات حول السيارة عكس اهتماماً عالياً بها. ومن المتوقع أن يُضيف الطراز الصغير قدراً كبيراً من الجاذبية للعلامة التجارية في سوق السيارات الفاخرة المتسمة بالمنافسة في الشرق الأوسط، لا سيما وأن الطرازين الأكبر G80 وG90 يواصلان بناء قاعدة قوية ومتنامية من العملاء.