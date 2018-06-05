تستعد شركة أودي الألمانية، لصناعة وتطوير السيارات، لإطلاق سيارة كروس أوفر كهربائية تتمتع بأنظمة حديثة ترفع من قدرتها على منافسة أحدث المركبات في الأسواق مثل تسلا وجاجوار.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن سيارة "E-Tron" الجديدة تتميز بنظام الرؤية الإلكتروني، والذي سيعتمد الكاميرات بدلًا من المرايا الجانبية والمرآة التي توضع داخل السيارة.
وستقوم هذه الكاميرات بنقل ما يحصل خلف السيارة وفي محيطها وعرضه على شاشات خاصة موجودة أمام السائق، وستقوم أيضًا بتغيير زاوية الرؤية بما يتناسب مع حركة السيارة أو عندما يقوم السائق بركنها في أماكن ضيقة.
وستأتي سيارات "E-Tron" بهيكل رياضي انسيابي أنيق، وعجلات رياضية بمقاس 19 بوصة، فضلا عن مصابيح خلفية تمتد على طول الواجهة الخلفية، وبطارية تكفيها لقطع 400 كلم بالشحنة الواحدة.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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