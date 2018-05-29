قدمت "فورد" الأمريكية، المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، حلا لتقليل حوادث السيارات الأمامية الخطيرة التي تقع بسبب اختراق "الجنوط" والمحور الأمامي مقصورة الركاب نحو منطقة أقدام السائق والراكب الأمامي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سعودي أوتو" السعودية، فإن الحل الذي قدمته الشركة الأمريكية يتضمن جهازا قابلا للانتفاخ خلف جنوط السيارة الأمامية لمنعها من اختراق المقصورة والتسبب بإصابات في أقدام السائق عبر دفع مجموعة الدواسات نحوه، حيث ينتفخ الجهاز دافعًا الجنوط للأمام.
وصمم هذا الحل بشكل خاص للسيارات ذات هيكل مركب فوق إطار سفلي، أي أننا قد نراه في فورد F-150 في وقت ما.
ويذكر أن صناع السيارات حاولوا التعامل مع هذا الأمر من خلال زيادة طول الصادم الأمامي نحو الأمام مع إعادة تصميم منطقة امتصاص التصادم الامامي ونظام التعليق كعتبة تمنع وصول أي أثر للصدمة نحو المقصورة الامامية.
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نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
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