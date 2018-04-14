تستعد أودي العام المقبل من الكشف عن SQ3 2020 وهي الفئة عالية الأداء من Q3، وقد شوهدت السيارة وهي تختبر في حلبة نوربرجرنج الألمانية وبإمكاننا تفريق هذه الفئة الرياضية بالواجهة المختلفة قليلاً من الفئة الأساسية بالإضافة إلى مداخل الهواء الرياضية والشبك الأمامي الذي أعيد تصميمه قليلاً.
الصور التجسسية إلتقطت صورة لداخلية السيارة والتي يبدو أنها ستكون مشابهة للفئة الأساسية مع إضافة بعض الخصائص كونها فئة عالية الأداء، ومن المتوقع أن تحتوي السيارة على محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 306 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات على أن تعمل بنظام الدفع الرباعي، ويتوقع أن تتمكن من إنجاز تسارع 0 إلى 100 كم/س خلال 4.6 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 250 كم/س.
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ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة، كارلي كلوس، بإطلالة مثير وأنيقة خلال مشاركتها في احتفالية متجر سواروفسكي تايمز سكوير في مدينة نيويورك، وارتدت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، فستانًا مثيرًا، متوسط الطول باللون الوردي، يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" والتي كشفت عن مفاتنها. ووضعت كلوس البالغة من العمر 25 عامًا، سترة سوداء أنيقة على كتفيها لإبقائها دافئة، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء، ذات كعب عالٍ أضاف إلى طولها بعض السنتيمترات. وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوار، شملت سوارًا على معصمها الأيسر وأقراطًا ماسية كبيرة، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، حيث وضعت أحمر الخدود الخفيف، مع القليل من ظلال العيون، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. مورينا تخطف الأنظار: وانضمت إلى كارلي كلوس، الممثلة الأسبانية مورينا بكارين ، 38 عامًا، والتي خطفت الأنظار حيث اختارت فستانًا طويلًا بألوان محايدة، من الأبيض والأسود لهذا
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