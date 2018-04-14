تستعد أودي العام المقبل من الكشف عن SQ3 2020 وهي الفئة عالية الأداء من Q3، وقد شوهدت السيارة وهي تختبر في حلبة نوربرجرنج الألمانية وبإمكاننا تفريق هذه الفئة الرياضية بالواجهة المختلفة قليلاً من الفئة الأساسية بالإضافة إلى مداخل الهواء الرياضية والشبك الأمامي الذي أعيد تصميمه قليلاً.

الصور التجسسية إلتقطت صورة لداخلية السيارة والتي يبدو أنها ستكون مشابهة للفئة الأساسية مع إضافة بعض الخصائص كونها فئة عالية الأداء، ومن المتوقع أن تحتوي السيارة على محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر تيربو بقوة 306 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات على أن تعمل بنظام الدفع الرباعي، ويتوقع أن تتمكن من إنجاز تسارع 0 إلى 100 كم/س خلال 4.6 ثانية فقط وسرعة قصوى تبلغ 250 كم/س.