تعتبر السيارات ذات ناقل الحركه الاوتوماتيك من الانواع المستحب قيادتها لدي الكثيرين، وخاصه في الطرق المزدحمه ، ولكن في نفس الوقت يكون اكثر عرضه للتهالك وقد يكون ذلك بتصرفات دون علم السائق، لذلك لابد من المعرفه الكافيه بكافه جوانب استخدامه، حتي لا يأتي ذلك بعواقب وخيمه.

1- ابتعد تماما عن الاكثار من استخدام ناقل الحركه من وضع الـP بشكل مستمر لاسيما أثناء الوقوف في اشارات المرور.

2- لا يفضل ترك السيارة على وضع الـD وهي متوقفه لاكثر من 10 ثواني، لان ذلك قد يسبب العديد من المشكلات مع الوقت لذلك يفضل استخدام وضع الـN ورفع فرامل اليد.

3- احذر الضغط علي دواسه البنزين والسيارة على وضع الـ N ثم التبديل إلى وضع الـD.

4- من احد العوامل الهامه للحفاظ علي ناقل الحركه الاوتوماتيك بسيارتك، هو تغيير زيت ناقل الحركه كل 150 الف كليومتر على الاكثر كما من المفترض عدم تركه حتى ينتقص.

5- احذر تحريك وضع ناقل الحركه من الـD الي الـR والسيارة مازالت تتحرك ولو بشكل بسيط.

6- احذر تغيير وضع ناقل الحركه من الـN الي الـD والسياره تتحرك بسرعه اعلى من 20 كم، فذلك من شأنه أن يتسبب في مشكله حقيقيه مع الوقت.

7- كما يجب تثبيت ناقل الحركه على وضع الـN او عدم تعشيق السياره مع الاستمرار في الضغط علي الفرامل.

8- واخيرا عند توقيف السيارة عليك بالاعتماد الكامل على الفرامل.