تعتبر السيارات ذات ناقل الحركه الاوتوماتيك من الانواع المستحب قيادتها لدي الكثيرين، وخاصه في الطرق المزدحمه ، ولكن في نفس الوقت يكون اكثر عرضه للتهالك وقد يكون ذلك بتصرفات دون علم السائق، لذلك لابد من المعرفه الكافيه بكافه جوانب استخدامه، حتي لا يأتي ذلك بعواقب وخيمه.
1- ابتعد تماما عن الاكثار من استخدام ناقل الحركه من وضع الـP بشكل مستمر لاسيما أثناء الوقوف في اشارات المرور.
2- لا يفضل ترك السيارة على وضع الـD وهي متوقفه لاكثر من 10 ثواني، لان ذلك قد يسبب العديد من المشكلات مع الوقت لذلك يفضل استخدام وضع الـN ورفع فرامل اليد.
3- احذر الضغط علي دواسه البنزين والسيارة على وضع الـ N ثم التبديل إلى وضع الـD.
4- من احد العوامل الهامه للحفاظ علي ناقل الحركه الاوتوماتيك بسيارتك، هو تغيير زيت ناقل الحركه كل 150 الف كليومتر على الاكثر كما من المفترض عدم تركه حتى ينتقص.
5- احذر تحريك وضع ناقل الحركه من الـD الي الـR والسيارة مازالت تتحرك ولو بشكل بسيط.
6- احذر تغيير وضع ناقل الحركه من الـN الي الـD والسياره تتحرك بسرعه اعلى من 20 كم، فذلك من شأنه أن يتسبب في مشكله حقيقيه مع الوقت.
7- كما يجب تثبيت ناقل الحركه على وضع الـN او عدم تعشيق السياره مع الاستمرار في الضغط علي الفرامل.
8- واخيرا عند توقيف السيارة عليك بالاعتماد الكامل على الفرامل.
GMT 23:44 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانكيا تبدأ اختبارات أيقونتها "سبورتاج 2019" بتحديثات جديدة
GMT 23:43 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانسيارة "كولينان" تختبر برفقة National Geographic
GMT 23:40 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانتعرف على أغلى 10 سيارات يمكنك شراؤها خلال 2018
GMT 23:38 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانلادا تكشف عن إصدار خاص من سيارتها "نيفا" احتفالًا بعيدها الـ40
GMT 23:34 2018 الأحد ,15 إبريل / نيسانتعرف على أرخص سيارة مستعملة في السوق المصري
ظهرت النجمة العالمية باريس هيلتون، متألقة برفقة صديقاتها خلال الحدث السنوي الرابع لـZOEas، الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية صباح السبت. ورغم انشغال باريس هيلتون بترتيبات الزواج خلال هذا العام من صديقها كريس زيلكا، تسمح لنفسها بقضاء بعض الوقت برفقة صديقاتها، إذ تألقت النجمة العالمية في الحدث السنوي الرابع "ZOEas"، في إنديو بولاية كاليفورنيا، الجمعة، وفقا لما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية السبت. وظهرت وريثة كونراد هيلتون، البالغة من 37 عاما، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة من الدانتيل الأبيض، وأكملت إطلالتها الملائكية، كما وصفتها الصحيفة، بارتداء النظارات الشمسية الفاخرة، وزوْج مِن الأحذية ذات الكعب العالي، كما بدت دون مكياج، واعتمد ظهورها الأنيق جمالها الطبيعي، وأضفى على ذلك تسريحة شعرها الأشقر على شكل ضفائر. وانضم إلى باريس هيلتون بعضا من النجمات أمثال: راشيل زوي، أوليفيا كولبو،
أرسل تعليقك