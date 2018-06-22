أطلقت شركة هوندا الموديل الجديد من دراجتها Forza 125، التي تنتمي لفئة موديلات السكوتر، مع تزويدها بالكثير من التجهيزات الوظيفية وأضواء LED كاملة.
وأوضحت الشركة اليابانية أن السكوتر الجديد أصبح بفضل الرتوش التصميمية أكثر عصرية وأكبر حجما، وقد ساهمت أضواء LED الكاملة في المقدمة والمؤخرة في رسم الصورة العصرية، فضلا عن زيادة حجم شاشة العرض بين العدادين الدائريين في مقصورة القيادة.
وتوفر دراجة هوندا الجديدة مساحة تخزين تسع 53.5 لتر أسفل المقعد، وتتضمن باقة التجهيزات الاختيارية حقيبة خلفية سعة 45 لتر وترتبط بنظام Smart-Key ويتم تحرير أقفالها أوتوماتيكيا عند اقتراب قائد الدراجة منها ووجود جهاز الإرسال في جيبه.
وتعتمد الدراجة Forza 125 الجديدة على محرك رباعي الأشواط أحادي الأسطوانة بقوة 15 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 108 كلم/س، وتستهلك 2.3 لتر/100 كلم.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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